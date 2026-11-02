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Driljon Gaši, bivši savetnik Gljauka Konjufce u vreme kada je bio predsednik kosovskog parlamenta, završio je kao majstor na građevini u Nemačkoj.

On navodi da sada postavlja pločice i nosi kante, jer na Kosovu nema perspektive, prenela je Demokracija.

Gaši je na Fejsbuku napisao da to nije objavio da bi „sebe predstavio kao žrtvu, već da bi ukazao na istinu koju mnogi Albanci proživljavaju u tišini“.

„Proveo sam oko 25 godina života studirajući teologiju, filozofiju i humanističke nauke. Radio sam kao imam, bio sam savetnik predsednika Skupštine, nastavio sam studije psihoterapije i pokušavao da izgradim život zasnovan na znanju i poštenom radu. Ali, sa 39 godina, nalazim se ovde, na gradilištu u Nemačkoj, postavljam pločice, nosim kante i radim sopstvenim rukama“, napisao je Gaši.

Istakao je da rad ne ponižava čoveka, ali da čoveka može da „slomi život“ proveden u nastojanjima, bez sigurnosti i bez ikakve perspektive.

„Prijavio sam se na oko 60 konkursa za posao na Kosovu. Kucao sam na vrata institucija, kompanija i uticajnih ljudi. Doživeo sam odbijanja, neispunjena obećanja i uzastopna razočaranja. Radio sam i za 500-600 evra, u uslovima u kojima ponekad nije bilo čak ni toaleta za radnike“, naveo je Gaši.

Gaši je ukazao da, u emigraciji u Nemačkoj, stalno postavlja pitanje šta još neko treba da uradi da bi imao mogućnost da dostojanstveno živi.

„Danas ne govorim samo o sebi. Mislim na radnika koji nema osiguranje. Na diplomiranog čoveka koji predaje svoju pedesetu prijavu za posao. Na roditelja koji ne zna kako da plati sledeću ratu kredita. Na majku koja čeka da joj se dete vrati iz emigracije. Na porodice koje su razdvojenost pretvorile u cenu ekonomskog opstanka“, napisao je Gaši.

On je postavio pitanje i odgovornosti institucija prema građanima, mogućnostima za zapošljavanje i zaštiti prava radnika.