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- Mladi će shvatiti da su izmanipulisani i zloupotrebljeni, jer to jesu deca. Naša deca nisu na vlasti, i u tome je bila najveća prevara. Mladi će da shvate da su prevareni, ali biće kasno, biće kasno i za Srbiju, poručio je lider srpske opozicije Aleksandar Vučić.

On je u sinoćnom gostovanju u emisiji Hit-tvit kazao: 

- Ti momci i devojke, kada budu osetili, a oni su im doneli pobedu, kada osete da ovi prave svoje kombinacije, i da već biraju i ko je premijer, i ko je ovaj, i ko je onaj - ovi mučenici koji sede u tim plenumima i tako dalje, oni o tome pojma nemaju.

- Oni o tome bukvalno pojma nemaju, jer oni misle da se oni pitaju, a ovi drugi već kolo vode. I tada će ta deca u stvari da shvate koliko su zloupotrebljena, jer to jesu deca. A naša deca nisu na vlasti, samo da to ljudi znaju. I u tome je bila najveća prevara. E, tada će ovi mlađi ljudi da shvate da su izigrani, da su prevareni, ali biće kasno. Biće kasno i za Srbiju, zaključio je Vučić.

 Kurir.rs

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