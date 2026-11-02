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Predsednica Skupštine Srbije i v.d. predsedika Republike Ana Brnabić izjavila je danas da će konstitutivnu sednicu novog saziva Skupštine Srbije sazvati čim Republička izborna komisija (RIK) proglasi konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora.

- Pošto je u mojoj nadležnosti da, čim RIK proglasi finalne rezultate, sazovem Narodnu skupštinu, da se potvrde mandati, ja ću to uraditi u najkraćem mogućem roku, a nakon toga njima teče rok da formiraju vladu - rekla je Brnabić tokom gostovanja na TV Pink.

Istakla je da SNS želi brzo formiranje institucija, zbog čega nije uložila nijedan prigovor tokom izbornog procesa, iako je, kako je navela, bilo mnogo osnova za to.

Ona je pozvala pobedničku izbornu listu da brzo formira institucije i da rade po Ustavu i zakonu ili da proglase, kako je rekla, "državni teror".

- Formirajte institucije, ljudi, i onda poštujte zakone i Ustav Republike Srbije. Ili recite: "To je sad državni teror". Okej, onda postoje neki drugi načini, takođe demokratski, kojima mi možemo da se suprotstavimo tome - navela je Brnabićeva.

Dodala je da lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" traži od RIK-a da brzo objavi konačne rezultate izbora zato što će nakon toga poslanici te stranke moći kroz institucije da brane ljude i zakone.