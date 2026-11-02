- Imenovani je pored ostalog u izjavi na uvredljiv način komentarisao javne tužioce VJT u Beogradu, a potom pozvao glavnog javnog tužioca da „uhapsi svog zamenika, pa i samog sebe“ - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da "neprimerena, neodmerena, besmislena i na zakonu neutemeljena izjava predstavlja teško narušavanje ugleda javnog tužilaštva, posebno imajući u vidu mesto i vreme na kojem je izrečena, kao i činjenicu da priliči uličnom žargonu, a ne predsedniku AKB".