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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, a u skladu sa Opšte obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužioca od 20. oktobra 2026. godine, postupajući po prijavljenim nepravilnostima u vezi sa izborima za narodne poslanike, uhapšeni K.A., K.B., T.J. i M.Đ., zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni K.A. od osumnjičenog M.Đ. prethodno primio novčani iznos od 30.000,00 dinara, od kojeg je iznos od 6.000,00 dinara zadržao za sebe, kao naknadu za svoj glas za listu broj 1 na izborima za narodne poslanike održanim 25.10.2026. godine. Takođe, postoje osnovi sumnje da je K.A. dana 1.11.2026. godine u gotovini isplatio po 6.000,00 dinara osumnjičenima K.B. i T.J., kao naknadu za to što su na istim izborima glasali za istu listu - navode u saopštenju.

Potom dodaju da su u toku do sada preduzetih radnji i mera, osumnjičeni K.A., K.B., T.J. sprovedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu na okolnost izvršenja krivičnog dela, prilikom čega su u potpunosti priznali izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret.

- Osumnjičenom M.Đ. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu - dodaju ispod.