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Samo 12 glasova presudilo je da lista Usamea Zukorlića preotme mandat Studentskoj listi na ponovljenim parlamentarnim izborima, ali je ovaj izborni preokret odmah uzdrmala posmatračka misija CRTA tvrdnjama o kupovini glasova. Iz SPP-a odbacuju optužbe, tvrdeći da bi mandat osvojili i bez iznenadna 52 glasa u Aleksincu, gde pre samo nedelju dana nisu imali nijednog birača.

Nakon ponovljenih izbora, Studentska lista ima 140 umesto 141 poslanika u Skupštini Srbije dok je Zukorlićev SPP na "mala vrata" ušao u parlament sa jednim mandatom.

CRTA je ubrzo nakon zatvaranja birališta izrazila sumnju u taj rezultat SPP-a.

- S obzirom na činjenicu da je samo 12 glasova presudilo da Zukorlićeva lista osvoji mandat, dodatno zabrinjavaju zabeleženi navodi o kupovini glasova u korist te liste - naveli su iz Crte.

Edin Numanović, potpredsednik SPP-a rekao je Blic da je o Crtinim navodima smo saznao iz medija.

- Danas ćemo na izbornom štabu detaljno istražiti da li je neko iz SPP-a učestvovao u tome. Naš predsednik i naša stranka poznati su kao protivnici takve vrste politike. Ako je neko iz SPP-a učestvovao u tome, biće strogo sankcionisan - poručio je Numanović.

Edin Numanović Foto: Skupština Srbije printscreen

Govoreći o glasovima u Aleksincu - gde je SPP juče osvojio 52 glasa, a pre nedelju dana nije imao nijedan - Numanović kaže da je ta stranka u Aleksincu dobila glasove "kombinacijom više faktora".

- Prvo, svi naši odbori širom Srbije, na čelu s odborom u Nišu, četiri dana su agitovali u Aleksincu, jer se upravo tamo ponavljalo najviše biračkih mesta. Takođe, značajan broj glasova obezbedili su naši pazarski privrednici preko svojih poslovnih saradnika. I na kraju, podržalo nas je više lista koje nisu prešle cenzus na ovim ponovljenim izborima - naveo je Numanović.

Dodao je da svakako "glasovi iz Aleksinca nisu bili presudni" da SPP dobije mandat u Skupštini Srbije i da bi ta stranka imala mandat "i bez glasova u Aleksincu".

Vučić: Ujedinjena Srbija osvojila 4.772 glasa, Studentska lista 4.792

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je sinoć da je na ponovljenim vanrednim parlamentarnim izborima na 53 mesta "Ujedinjena Srbija" osvojila 4.772 glasa, a "Studentska lista" 4.792.

- Mislim da je 44,1 prema 44, dakle nerešeno Za 0,1 odsto je pobedila Studentska lista na današnjim izborima - rekao je Vučić sinoć na TV Pink.

Aleksandar Vučić Foto: Pink

Na pitanje šta mu to govori, Vučić je rekao da to ne govori ništa, i da nije u pitanju stratifikovan uzorak. Na pitanje zašto je procenat relativno mali što se tiče obe liste, Vučić je rekao da je Savez vojvođanskih Mađara dobio veliki broj glasova jer su izbori između ostalog ponovljeni i u Kanjiži.