STUDENTSKA LISTA UPUTILA APEL JAVNIM IZVRŠITELJIMA! "Niko ne sme biti izložen nepovratnim posledicama gubitka doma"
Studentska lista uputila je danas apel javnim izvršiteljima da se uzdrže od sprovođenja prinudnih iseljenja porodica u Zemunu i na Vračaru, najavljenih za 2. i 4. novembar.
- Dok se ne obezbedi delotvorna pravna zaštita, niko ne sme biti izložen nepovratnim posledicama gubitka doma. Javno ovlašćenje podrazumeva odgovornost prema građanima, a ne samo sprovođenje postupka. Pravo na dom i ljudsko dostojanstvo moraju imati prednost nad privatnim profitom - piše u apelu objavljenom na zvaničnom sajtu Studentske liste.
U apelu se navodi da su javni izvršitelji nosioci javnih ovlašćenja koji svoju delatnost obavljaju samostalno i da su njihovi prihodi povezani sa naplatom dugova i troškovima postupka, što stvara rizik od sukoba između javnog interesa i privatne zarade.
Dodaje se da građani ne smeju da gube domove zbog sistema u kojem troškovi rastu, a delotvorna zaštita njihovih prava izostaje, kao i da mali dugovi mogu višestruko da narastu zbog troškova izvršenja, dok se nepokretnosti prodaju po cenama znatno nižim od tržišnih, zbog čega građani mogu ostati i bez doma i sa preostalim dugom.
- Pokretanje sudskog postupka često ne zaustavlja prodaju ili iseljenje, čak ni kada se osporava zakonitost izvršenja. Nepovratne posledice ne smeju nastupiti pre nego što građanima bude obezbeđena delotvorna sudska zaštita - navodi se u apelu.
Program Studentske liste, kako se podseća, predviđa zaštitu jedinog doma primerenog osnovnim stambenim potrebama domaćinstva, kao i izmenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, proširenje zaštite prava na dom, obezbeđivanje sudske kontrole i sprečavanje zloupotreba.
- Izgradićemo sistem izvršenja zasnovan na humanosti, pravičnosti i odgovornosti. Sistem koji omogućava naplatu dugova, ali ne ostavlja građane bez osnovne pravne zaštite - navodi Studentska lista.