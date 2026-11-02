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Studentska lista uputila je danas apel javnim izvršiteljima da se uzdrže od sprovođenja prinudnih iseljenja porodica u Zemunu i na Vračaru, najavljenih za 2. i 4. novembar.

- Dok se ne obezbedi delotvorna pravna zaštita, niko ne sme biti izložen nepovratnim posledicama gubitka doma. Javno ovlašćenje podrazumeva odgovornost prema građanima, a ne samo sprovođenje postupka. Pravo na dom i ljudsko dostojanstvo moraju imati prednost nad privatnim profitom - piše u apelu objavljenom na zvaničnom sajtu Studentske liste.

U apelu se navodi da su javni izvršitelji nosioci javnih ovlašćenja koji svoju delatnost obavljaju samostalno i da su njihovi prihodi povezani sa naplatom dugova i troškovima postupka, što stvara rizik od sukoba između javnog interesa i privatne zarade.

Dodaje se da građani ne smeju da gube domove zbog sistema u kojem troškovi rastu, a delotvorna zaštita njihovih prava izostaje, kao i da mali dugovi mogu višestruko da narastu zbog troškova izvršenja, dok se nepokretnosti prodaju po cenama znatno nižim od tržišnih, zbog čega građani mogu ostati i bez doma i sa preostalim dugom.

- Pokretanje sudskog postupka često ne zaustavlja prodaju ili iseljenje, čak ni kada se osporava zakonitost izvršenja. Nepovratne posledice ne smeju nastupiti pre nego što građanima bude obezbeđena delotvorna sudska zaštita - navodi se u apelu.

Program Studentske liste, kako se podseća, predviđa zaštitu jedinog doma primerenog osnovnim stambenim potrebama domaćinstva, kao i izmenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, proširenje zaštite prava na dom, obezbeđivanje sudske kontrole i sprečavanje zloupotreba.