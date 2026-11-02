Slušaj vest

Očekujem odlične odnose sa Srbijom, kao i svaki put, a samo dnevne medijske političke spekulacije otvaraju neka pitanja koja nemaju osnova sa realnošću, rekao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Mi poštujemo izbor srpskog naroda, mi smo oni koji moramo i sarađujemo uvek i do zadnjeg dana sa vlastima u Srbiji, ali poštujemo izbor koji narod izabere, pa tako i ovaj put - naveo je Dodik.

Naveo je će se nastaviti da razvija odnose u okviru onoga što je institucionalna saradnja i okvira Sporazuma o specijalnim vezama.

- Mi smo tu imali neke komunikacije, razgovaramo sa ljudima, nije to baš tako, kako ovde neki, ozlojeđeni, pričaju. Koliko razumem, ni oni to ne odbijaju. Ne mogu ni ovi ovde da biraju vlast, niti mi biramo tamo. Poštujemo vlast, tako da poštujemo i njih - jasan je Dodik.

Dodik kaže da vlasti u Srpskoj moraju sarađivati i podržavati onog ko je na vlasti u Srbiji.

- Što se tiče Vučića, jednako tako smo ušli u njegov mandat. Mi smo bili u saradnji sa tadašnjim vlastima koje je predvodio Boris Tadić. Bilo je, jedno vreme, neke ljutnje od nove vlasti koje je predvodio Vučić prema nama, a onda su shvatili da je to sasvim normalno - istakao je Dodik.

Naveo je da je Vučić uložio ogroman napor da pomogne Srpskoj.

- I mi to cenimo i to ćemo reći i novim vlastima. Što se tiče Srpske, on je bio u redu i mi cenimo njegove napore. Mi smo govorili da je naša saradnja sa Srbijom najbolja u vreme Vučića. Ja bih voleo da se sad desi da kažem da je naša saradnja sa Studentskom listom najbolja, da prevaziđe i odnose sa Vučićem, ali ostaje da vidimo. Uvek sve ne zavisi od jednog, ali mislim da tamo ima dosta racionalnih ljudi. Voditi državu nije lako, kako će tamo izgledati konfiguracija, mi u tome ne učestvujemo, ali ćemo prihvatiti volju Parlamenta Srbije i volju naroda Srbije - rekao je Dodik.