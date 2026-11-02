kasni se sa isplatom dve i po plate

kasni se sa isplatom dve i po plate

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Predstavnici sindikata "Opstanak" u ustanovi "Apoteka Beograd" zatražili su danas ostavke ministra zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibora Lončara i ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milice Đurđević Stamenkovski. Na konferenciji za novinare ispred zgrade Skupštine Beograda, sindikat je zatražio da ostavke podnesu i gradonačelnik Aleksandar Šapić, predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, kao i svi članovi Gradskog veća i Gradske uprave.

Predsednica sindikata "Opstanak" Jelena Šikuljak ocenila je da ta apotekarska ustanova nema uslove za rad i da, s dugovima od dve milijarde dinara, ponovo kasni s isplatom dve i po plate, ali da do sada nijedna nadležna institucija nije adekvatno reagovala.

"Vreme je da se konačno uspostavi princip transparentnosti i zakonitog rada državnih i gradskih službi u interesu građana", dodala je Šikuljak.

Jelena Šikuljak Foto: Ilija Ilić

Po njenim rečima, članovi Sindikalne organizacije zaposlenih u Apoteci Beograd znali su za pripremu dokumentacije o koncesiji koja je najavljena u decembru prošle godine, dok sindikat "Opstanak" o tome nije bio obavešten.

"Zbog ovakvih koruptivnih radnji pojedinaca u javnim apotekarskim ustanovama, a pod dirigentskom palicom lokalnih samouprava, sve preostale ustanove imaju ili deo lokala otet, ili deo plata neisplaćen", kazala je Šikuljak.

Ona tvrdi i da je tadašnji finansijski direktor Nikola Vukelić više puta prikazao manju vrednost imovine te ustanove, tvrdeći da nema nikakvu nepokretnu imovinu, što, kako kaže, nije istina.

"To su naši lokali koje smo mi platili da se izrade, a koji su nekim procesima, sigurno ne baš toliko legalnim, pripali Gradu Beogradu. Znajući koliko imamo vredne imovine i alata s kojim radimo, zatražili smo od obrađivača tog koncesionog akta da izda nalog Muzeju za nauku i tehnologiju da izvrši procenu našeg nameštaja i imovine, što su i uradili", saopštila je Šikuljak.

1/5 Vidi galeriju Apoteka Beograd: Sindikat 'Opstanak' traži ostavke Foto: Ilija Ilić

Na njihov zahtev, dodala je, Muzej je procenio imovinu i zaključio da tih 11 apoteka ima "neprocenjiv kulturni i istorijski značaj". Zbog te odluke, kojom je propisano da se u objektima isključivo može obavljati apotekarska delatnost, čitav proces koncesije odložen je do avgusta.

Upozorila je i na slične probleme u drugim gradovima Srbije, poput Užica, Loznice i Tutina, gde se koncesija nastavlja i gde zaposleni, koji se takođe suočavaju s finansijskim problemima, nisu uključeni u pregovore.

"Gledajući postupke koji se dešavaju u drugim gradovima u ovo vreme, kako se ispod žita privatizuju naše državne apoteke, dokazuje nam da je to bio državni plan u proteklih 15 godina", rekla je Šikuljak.

Odbornik Ekološkog ustanka u Skupštini grada Beograda Aleksandar Stevanović izjavio je da se već nekoliko saziva unazad svi direktori više preduzeća i ustanova, uključujući i "Apoteku Beograd", postavljaju nelegalno, "kadrovskom politikom", kao i da plate koje su radnicima isplaćene nisu bile deo funkcionalnog sistema, već samo "ad hok rešenje".

"Neverovatno je da u 21. veku ustanova koja posluje u farmaceutskoj industriji dođe do toga da ima nekoliko stotina miliona duga. Zato pozivam tužilaštvo da ispita sve te, po mom sudu, koruptivne radnje", izjavio je Stevanović.

Aleksandar Stevanović: Pozivam tužilaštvo da ispita sve koruptivne radnje Foto: Ilija Ilić

On je dodao da postoje dve prvostepene presude u kojima je Viši sud u Beogradu poništio rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora te ustanove Nikole Prelevića, kao i da se čeka potvrda Apelacionog suda.

"To može delovati trivijalno, ali ako se potvrdi da je imenovanje bilo nezakonito, to dovodi u pitanje sve obaveze koje je tako nelegalno imenovano lice preduzimalo u ime ustanove. To može proizvesti velike probleme i finansijske i pravne prirode", rekao je Stevanović.