Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron saopštio je da je razgovarao sa Ilijom Srdanovićem, nosiocem Studentske liste koja je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra.

Makron je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je Srdanoviću čestitao ubedljivu izbornu pobedu, ističući i istorijski visoku izlaznost građana Srbije.

- Razgovarao sam sa Ilijom Srdanovićem, nosiocem Studentske liste u Srbiji. Čestitao sam mu na ubedljivoj izbornoj pobedi na parlamentarnim izborima, koje je obeležila istorijska izlaznost - napisao je Makron i dodao: 

- Ponovo sam mu potvrdio prijateljstvo Francuske prema Srbiji i našu odlučnost da nastavimo da je podržavamo na njenom evropskom putu. 

Ovo je jedna od značajnijih reakcija evropskih lidera na pobedu Studentske liste, koja je na izborima 25. oktobra osvojila parlamentarnu većinu i okončala dugogodišnju dominaciju Srpske napredne stranke.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPREDSTAVNICI STUDENTSKE LISTE STIGLI U NOVI SAD: Veliki broj građana na komemorativnom skupu kojim se obeležava dve godine od pada nadstrešnice (FOTO)
ns3.png
PolitikaOVA ČETIRI IMENA SA STUDENTSKE LISTE SU NAJOZBILJNIJI KANDIDATI ZA PREMIJERA SRBIJE: Rojters prognozira ko će biti predsednik Vlade
Slavija Vlada studentska lista
Politika"GDE STE BILI 1991. GODINE?" Ilija Srdanović odgovorio hrvatskim novinarima: "Bio sam student, a 1999. sam se odazvao na poziv 'Otadžbina te zove'!" (VIDEO)
Ilija Srdanovic
PolitikaJERKOVIĆ I VULETIĆ ZA KURIR TV O IZBORIMA, POBEDI STUDENTSKE LISTE I BUDUĆIM POLITIČKIM POTEZIMA: "Priče da će biti ko zna čega na ulicama se nisu obistinile"
524060_261028.00_07_15_09.Still003.jpg