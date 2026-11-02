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Novinari Fajnenšel tajmsa došli su do ekskluzivnih snimaka i izjava članova studentskog pokreta. Kako su napisali u svojoj reportaži, dobili su snimke i sa jednog od prvih plenuma koji se održao u decembru 2024. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Ovo donekle pomaže da se razume kako funkcioniše pokret koji će uskoro preuzeti vlast u Srbiji.

- Nekoliko desetina studenata pažljivo sluša dok mladić sa naočarima žustro čita tačke dnevnog reda projektovane na zid. Posle svake tačke glasaju podizanjem ruku. Iza njega je velika zelena školska tabla prekrivena ručno izrađenim natpisima: "Budi kompetentan, a ne poslušan", "Vreme je da vlast izađe na ispit" i, najvećim od svih: "Mi smo snaga koja donosi promene" - opisuju novinari Fajnenšel tajmsa materijal sa plenuma koji im je ustupljen.

Mesec dana ranije desio se pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Ta nesreća je postala pokretač ovog pokreta.

- Simbolično, svi smo bili pod tom nadstrešnicom - rekao je Aleksandar Baucal, profesor psihologije na Univerzitetu u Beogradu, koji će sada ući u parlament kao predstavnik Studentske liste.

Takozvana Studentska lista - lista od 250 profesora, lekara, pisaca, arhitekata, uglavnom bez prethodnog političkog iskustva, koju su plenumi sastavljali - pobedila je na izborima 25. oktobra, piše FT. Vlast preuzimaju nakon 14 godina dominacije Srpske napredne stranke. Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" priznao je poraz i pre nego što su svi glasovi prebrojani. Kako piše FT, ovo je učinjeno "bez krvoprolića, u balkanskoj zemlji koja i dalje nosi ožiljke rata i međuetničkih tenzija".

Foto: Petar Aleksić/Mondo

Student kaže da je bio "zatečen" kad je Vučić priznao poraz

Čedomir Đurin, student fizike i aktivista sa Univerziteta u Novom Sadu, bio je "zatečen" time koliko je Aleksandar Vučić priznao poraz.

- Prvo sam pomislio: "Vau, zar je to to?" - rekao je Đurin za FT.

Poslanici moraju da pronađu način da upravljaju zemljom

Međutim, najteži deo možda tek počinje: novoizabrani poslanici sada moraju da pronađu način da upravljaju zemljom, a da ne iznevere principe pokreta, piše FT.

- Nemam ništa protiv toga da odrasli odavde preuzmu posao. Iskreno, osećam olakšanje - rekla je Jana Vasić, studentkinja završne godine prava na Univerzitetu u Beogradu.

Odsustvo vođe bilo je jedan od osnivačkih principa ovog pokreta.

Aleksandar Baucal, kome su studenti dozvolili da prisustvuje pojedinim plenumima kao posmatrač, rekao je da je video pokušaje pojedinaca da "postanu važniji od drugih", ali da su ti pokušaji "sprečeni".

Do kraja proleća 2025. studenti su izneli novi zahtev: parlamentarne izbore. Vučić je u septembru 2026. podneo ostavku na mesto predsednika i raspisao vanredne parlamentarne izbore.

Studenti su počeli da sastavljaju listu poslaničkih kandidata, raspodeljujući mesta različitim univerzitetima srazmerno broju njihovih studenata. Sami se nisu kandidovali, već su predlagali profesore. Sastavljanje liste trajalo je mesecima i zahtevalo brojna glasanja. Svaki student mogao je da "predstavi" kandidata, pod uslovom da je prethodno dobio njegov pristanak.

Plenumi na kojima su birani kandidati bili su naročito tajnoviti.

- Sve telefone ostavljali smo napolju. Posle predstavljanja kandidatima smo davali nadimke, koji su se stalno menjali. Danas bismo ih zvali po Teletabisima. Sutra po likovima iz "Ratova zvezda", tako da, ako nešto procuri, mediji ne mogu da povežu o kome je reč - rekao je Novak Simin, doktorant u oblasti ljudskih resursa iz Novog Sada.

Kandidati za poslanike potpisali "društvene ugovore", evo šta to znači

Kandidati odbacuju ideju da će razlike u stavovima predstavljati problem u budućnosti. Kako je rekao Baucal za FT, "ideologija i nema svrhu ako sistem ne funkcioniše".

Kako bi osigurali da kandidati ostanu verni dogovorenom pravcu, studenti su pre šest meseci od njih zatražili da potpišu "društvene ugovore", kojima se obavezuju na vrednosti i planove pokreta.

Pošto je Studentska lista osvojila 53 odsto glasova, 140 kandidata ima pravo da uđe u parlament, a ukoliko neko odustane, zameniće ga sledeći na listi. Imaju 30 dana da se dogovore ko će preuzeti mandate.

Premijer i ministri se biraju tek sada?

Za formiranje vlade i predlaganje premijera predviđeno je još 60 dana. Studenti i kandidati sada održavaju niz plenuma i drugih razgovora kako bi odabrali ljude za te funkcije, piše FT.

Posle toga Studentska lista preći će sa kolektivnog odlučivanja na uobičajenije procedure.

- Očekuje se da funkcionišemo onako kako zakonodavno telo inače funkcioniše u demokratskoj zemlji - rekao je Dejan Šoškić.

Foto: RTS Printscreen

Studenti planiraju da se vrate svojim životima, zadržavajući nadzornu ulogu.

"Srbija pamti revoluciju koja nije ispunila očekivanja"

Sposobnost nove vlade da ostane jedinstvena i sprovede suštinske reforme u prvih šest do 12 meseci mogla bi da bude presudna, rekao je Jern Flek, viši direktor Evropskog centra Atlantskog saveta.

Srbija pamti još jednu revoluciju koja nije ispunila očekivanja, piše FT. Masovni protesti 2000. godine srušili su Slobodana Miloševića, koji je kasnije preminuo tokom suđenja za ratne zločine u Hagu.

Studenti i kandidati veruju da bi ovog puta moglo da bude drugačije. Njihovo samopouzdanje, tvrdi FT, dodatno učvršćuje ubedljivost pobede: osvojili su više od 620.000 glasova više od Vučićeve stranke, u zemlji sa 6,5 miliona stanovnika.

- Zaista sumnjam da neće uspeti - rekla je studentkinja prava Vasić.

- A ako ne uspeju… možemo da ih smenimo.