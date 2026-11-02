- Ovo je moja stara-nova kancelarija ovde u Novom Beogradu, i odavde smo krenuli u velike stvari i sad opet, tako da pokušavam da vratim život i da vratimo sve što je nedostajalo. U međuvremenu, to je bio jedan od problema sa kojim smo se suočavali, i zato je bilo viška bahatosti i arogancije, jer su ljudi manje dolazili u svoju stranku, manje se bavili idejama, programima, a više udomljavanjem u nekakve institucije u kojima su mogli da imaju lukrativnu korist ili da obavljaju neki tobož značajniji posao, a nema značajnijeg od određivanja programa, planova i brige za narod - rekao je Vučić.