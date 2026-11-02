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Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je danas da će iz svoje "stare-nove" kancelarije nastaviti borbu.

- Ovo je moja stara-nova kancelarija ovde u Novom Beogradu, i odavde smo krenuli u velike stvari i sad opet, tako da pokušavam da vratim život i da vratimo sve što je nedostajalo. U međuvremenu, to je bio jedan od problema sa kojim smo se suočavali, i zato je bilo viška bahatosti i arogancije, jer su ljudi manje dolazili u svoju stranku, manje se bavili idejama, programima, a više udomljavanjem u nekakve institucije u kojima su mogli da imaju lukrativnu korist ili da obavljaju neki tobož značajniji posao, a nema značajnijeg od određivanja programa, planova i brige za narod - rekao je Vučić.

Kako je naveo, narednih meseci će tu da provodi najveći deo svog radnog vremena provodim,.

- Imali smo sednicu i poslaničke grupe, uskoro očekujemo u narednih nekoliko dana proglašenje izbornih rezultata, i onda idemo na zakazivanje sednice Narodne skupštine, verifikaciju mandata, i ono što sam siguran, to je da ćemo da se borimo, da ćemo da se borimo za interese Srbije - rekao je, između ostalog, Vučić.

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