"BILO JE VIŠKA BAHATOSTI I AROGANCIJE" Vučić: Ljudi su se više bavili udomljavanjem u nekakve institucije, a manje idejama i programima stranke
Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je danas da će iz svoje "stare-nove" kancelarije nastaviti borbu.
- Ovo je moja stara-nova kancelarija ovde u Novom Beogradu, i odavde smo krenuli u velike stvari i sad opet, tako da pokušavam da vratim život i da vratimo sve što je nedostajalo. U međuvremenu, to je bio jedan od problema sa kojim smo se suočavali, i zato je bilo viška bahatosti i arogancije, jer su ljudi manje dolazili u svoju stranku, manje se bavili idejama, programima, a više udomljavanjem u nekakve institucije u kojima su mogli da imaju lukrativnu korist ili da obavljaju neki tobož značajniji posao, a nema značajnijeg od određivanja programa, planova i brige za narod - rekao je Vučić.
Kako je naveo, narednih meseci će tu da provodi najveći deo svog radnog vremena provodim,.
- Imali smo sednicu i poslaničke grupe, uskoro očekujemo u narednih nekoliko dana proglašenje izbornih rezultata, i onda idemo na zakazivanje sednice Narodne skupštine, verifikaciju mandata, i ono što sam siguran, to je da ćemo da se borimo, da ćemo da se borimo za interese Srbije - rekao je, između ostalog, Vučić.