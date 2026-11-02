- Italijanski umetnik Salvatore Garau prodao je svoju nevidljivu skulpturu „Io Sono“ („Ja sam“) 2021. godine za 15.000 evra. „Nevidljiva skulptura“ znači da je prodao jedno ništa. Vazduh. Kupac je za svoj novac, osim praznine, platio i „sertifikat o autentičnosti“. Valjda zato da niko posle njega ne bi mogao da kupi istu maglu kao što je njegova - napisala je Đurđević Stamenkovski.

- To vam se u ova moderna vremena zove konceptualna umetnost, a ovo što danas imamo na političkoj sceni Srbije moglo bi se nazvati „konceptualna politika“. Nije problem kada neki belosvetski snob plati 15.000 evra za jedno veliko ništa, njegove pare, njegova stvar, ali može da bude problem kada glasač shvati da je uradio isto to - da je glasao za prazninu. Za duplo golo. Cena nevidljive skulpture je izmeriva, ona je na licitaciji sa 6 hiljada evra stigla do čitavih 15 hiljada, ali cena nevidljive politike u ovom trenutku je neizmeriva. Pitanje je samo da li smo spremni da je platimo, a ako smo spremni, čime ćemo je platiti - napisala je Đurđević Stamenkovski.