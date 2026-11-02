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U danima društvenog vrenja, kad se staro smenjuje novim, potrebni su odlučnost, hrabrost, snaga, znanje, sposobnost predviđanja događaja... Ali i svest da nikad nije bilo nešto što već nije bilo, i mudrost stečena kroz istoriju. Mudrost, između ostalog, pretočena u izreku: "Dva tvrda ne bace brašna."

Nastala u vreme vodenica potočara, ova izreka u sebi spaja saznanje da dva tvrda kamena ne mogu samleti žito. U prenesenom značenju: ako nijedna strana ne popusti, neće biti nikakve koristi ni rezultata.

Upravo vodeći se ovom izrekom, koja postoji u istom značenju i na latinskom: "Duo lapides molae non molunt farinam" - Kurir u svim svojim izdanjima, štampanom, na televiziji i na portalu, otvara prostor za sučeljavanje stavova suprotstavljenih strana na srpskoj političkoj sceni. Strana od kojih je jedna, jasno, pobednička sa oko 2,3 miliona glasova, a druga, iako je izbornu bitku izgubila, ipak iza sebe ima podršku nešto više od 1,7 miliona birača.

Naslovna strana novina Kurir Foto: Kurir

Duboko smo uvereni da je samo tako, kroz međusobne debate i argumentovano prezentovanje stavova, moguće prevazići postojeće antagonizme u društvu, i omogućiti mu da se pokrene napred, na opštu korist svih građana.

Takođe, uvereni smo i da su naši čitaoci, gledaoci i posetioci portala sposobni da sami stvore sudove o svim bitnim pitanjima u društvu, ako im omogućimo da čuju sve relevantne činioce, njihove poglede na sadašnjost i viđenje zajedničke budućnosti.

Naslovna strana sajta Kurir Foto: Kurir

I zato je potpuno nejasno, prostoj logici i zdravom razumu, ako tako hoćete, da nekome može da smeta što predstavnici i podržavaoci obe dominantne političke opcije na Kuriru mogu da iznesu svoje stavove, između ostalog, i u TV debati uživo. A napadaju nas sada i jedni i drugi (pojedinci, da ne bude zabune). Neshvatljivo, nerazumljivo, rekli bismo i nemoguće, međutim, očigledno je i to moguće. A to što je moguće, predstavlja još jedan dokaz koliko nam je dijalog kao društvu potreban. Svima nama!

Emisija "Redakcija" na Kurir TV Foto: Kurir

Od realizacije takve uloge medija u društvu neće nas odvratiti ni napadi nezadovoljnika koji se rukovode načelom da je svako ko nije apsolutno uz njih - protiv njih, a takvih ima i na jednoj i na drugoj strani. Oni neka se vrte za sebe i oko sebe, kao beskorisni tvrdi vodenični kamenovi. Mi smo ubeđeni da građani i njihova država Srbija treba da idu napred, i bićemo i ubuduće otvoreni za sve koji misle tako.

Politički analitičar Ivan Miletić veruje da bi gubitnici hteli da zadrže status kvo, odnosno stanje kakvo je bilo do 25. oktobra, što je nemoguće!

Ivan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Svi znamo kakav je bio prethodni režim, i znamo da su određeni mediji bili pod pritiskom, zaposleni su bili pod pritiskom, i jednostavno toga više nema. S druge strane, kad govorimo o pobedničkoj strani, mislim da njima, s obzirom na to kakvu su politiku zagovarali, ide u korist da Kurir ne promeni uređivačku politiku, nego da sagledaju da stega koje su bile više nema, vrata mogu da se otvore i prostor je otvoren za sve. Evo, ja sam najbolji primer da su te stege pale. Sad je samo pitanje ko želi da učestvuje u novom medijskom sistemu koji će nastati, jer ovo je sada tranzicija koja će se desiti i u medijima, hteli to neki da prihvate ili ne.

Žestoke debate, ali bez uvreda i omalovažavanja Principijelan stav Kurira, ako to uopšte treba naglašavati, jeste da u bilo kojem našem mediju, uključujući i debate koje idu uživo na televiziji, nikako, ni u kojem slučaju i ni u jednoj varijanti ne podržavamo govor mržnje, nasilje, uvrede, omalovažavanje ili bilo šta slično. Naprotiv, ako je bitno da postoje debate, ništa manje bitno nije ni da one budu, ma koliko da su žestoke, pristojne, civilizovane i, u krajnjem slučaju, ljudske.

Marko Matić, politički analitičar, ocenjuje za Kurir da u Srbiji danas ne postoje oslobođeni i zarobljeni mediji, već mediji koji se ponašaju odgovorno i poštuju standarde novinarske profesije.

Marko Matić, Centar za odgovorne medije Foto: Kurir Televizija

- Na drugoj strani su oni koji su se pretvorili u propagandne instrumente privatnih političkih interesa. Podsticanje civilizovane argumentovane debate predstavlja jedan od najvažnijih zadataka medija danas, kako bi se prevazišle i pacifikovale duboke društvene i političke podele s kojima se kao društvo suočavamo. Sada, u vremenu posle izbora, nakon što su građani Srbije rekli svoje, na svim političkim, medijskim i ostalim javnim akterima stoji odgovornost da teže stabilizaciji političkih prilika. To je ključni preduslov da se političke rasprave vrate u regularne tokove kako bi Srbija nastavila da se razvija kao stabilno i predvidljivo društvo.