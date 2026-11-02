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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da je prethodnih sedam dana, koliko je prošlo od izbora i pobede, kako je naveo, ''studentsko-blokaderske liste'', pokazalo kakva je njihova politika i šta građani Srbije mogu da očekuju.

“Evo prošlo je nedelju dana od održanih parlamentarnih izbora u Srbiji, pobede studentsko-blokaderske liste u Srbiji i i da vidimo šta se dogodilo u tih sedam dana po 'oslobođenju Srbije'. Uspeli smo da vidimo u njihovim medijima da je Aljbin Kurti premijer Kosova. Mogli smo da čujemo da su Srbi nacionalna manjina u Crnoj Gori. Mogli smo konačno da vidimo ko je prijatelj studenata koji je davao instrukcije u dnevnom listu Danas profesor Maršavelski sa zagrebačkog sveučilišta iz Hrvatske”, naveo je Vučević na Instagramu.

Moglo se, kako tvrdi Vučević, videti ''da se kreče svi grafiti i murali posvećeni srpskim svecima, patrijarsima, vladikama, vojvodama, generalima''.

Najavili su, kako je dodao Vučević, da crkva mora da menja kalendar, a neke nevladine organizacije su, kako je naveo, podnele zahtev za smenu srpskog patrijarha.

“U samo nedelju dana opet ste ispali naivni i opet ste bili topovsko meso. I da taj komplet od sedam dana bude upotpunjen divljački su upali na televiziju Informer i najavili da će se ukinuti jedina televizija koja javno govori suprotno politici onih koji su sprovodili blokade i koji su pobedili na izborima. Čestitam vam na tome dragi građani Srbije. Tražili ste, gledaćemo. Do pobede i oslobođenja Srbije”, poručio je Vučević.