VUČEVIĆ: Posle 7 dana od pobede Studentske liste pokazalo se kakva je njihova politika
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da je prethodnih sedam dana, koliko je prošlo od izbora i pobede, kako je naveo, ''studentsko-blokaderske liste'', pokazalo kakva je njihova politika i šta građani Srbije mogu da očekuju.
“Evo prošlo je nedelju dana od održanih parlamentarnih izbora u Srbiji, pobede studentsko-blokaderske liste u Srbiji i i da vidimo šta se dogodilo u tih sedam dana po 'oslobođenju Srbije'. Uspeli smo da vidimo u njihovim medijima da je Aljbin Kurti premijer Kosova. Mogli smo da čujemo da su Srbi nacionalna manjina u Crnoj Gori. Mogli smo konačno da vidimo ko je prijatelj studenata koji je davao instrukcije u dnevnom listu Danas profesor Maršavelski sa zagrebačkog sveučilišta iz Hrvatske”, naveo je Vučević na Instagramu.
Moglo se, kako tvrdi Vučević, videti ''da se kreče svi grafiti i murali posvećeni srpskim svecima, patrijarsima, vladikama, vojvodama, generalima''.
Najavili su, kako je dodao Vučević, da crkva mora da menja kalendar, a neke nevladine organizacije su, kako je naveo, podnele zahtev za smenu srpskog patrijarha.
“U samo nedelju dana opet ste ispali naivni i opet ste bili topovsko meso. I da taj komplet od sedam dana bude upotpunjen divljački su upali na televiziju Informer i najavili da će se ukinuti jedina televizija koja javno govori suprotno politici onih koji su sprovodili blokade i koji su pobedili na izborima. Čestitam vam na tome dragi građani Srbije. Tražili ste, gledaćemo. Do pobede i oslobođenja Srbije”, poručio je Vučević.
Kurir.rs/Tanjug