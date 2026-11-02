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Lider opozicije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa izraelskim premijerom u tehničkom mandatu Benjaminom Netanijahuom.

"U prijateljskom telefonskom razgovoru, premijer Netanijahu mi je zahvalio za dugogodišnju uspešnu saradnju i značajan doprinos razvoju odnosa Srbije i Izraela.

Izrazio je nadu da ćemo i dalje imati priliku da nastavimo da razvijamo partnerske odnose naših zemalja. U znak prijateljstva, pozvao me je da ga posetim u Izraelu.

Zahvaljujući na telefonskom pozivu, konstatovao sam da smo u proteklom periodu, uprkos različitim globalnim izazovima, uspeli da srpsko-izraelske odnose podignemo na značajno viši nivo. Izrazio sam spremnost da i dalje lično doprinosim snaženju bilateralne saradnje.", piše u objavi na Instagram profilu "avucic".