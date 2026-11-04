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Profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski objavio je otvoreno pismo u "Danasu" u kojem je otkrio da je mesecima unazad pisao kolumne u tom listu i savetovao studente u Srbiji pod pseudonimom "Prijatelj studenata". Maršavelski je priznao da je dolazio u Beograd, posećivao fakultete u blokadi, razgovarao sa profesorima i učesnicima studentskog pokreta, kao i da je učestvovao u raspravama o političkoj strategiji i budućem delovanju pokreta.

Aleksandar Maršavelski - pismo studentima u Danasu
Aleksandar Maršavelski - pismo studentima u Danasu Foto: Danas printscreen

Od ovog otvorenog pisma Aleksandra Maršavelskog koji je uzburkao i domaću i hrvatsku javnost, još se nije ogradila Studentska lista, niti ga je komentarsiala, a jedina koja je zasad reagovala na navode u pismu je Vanja Bajović, profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu.

Naime, Bajovićeva je u pismu Maršavelskog pomenuta, odnosno autor pisma joj se zahvalio zbog, kako je naveo, predavanja koje je održao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

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- Naglašavam da nikada nisam bila domaćin njegovih poseta, nisam učestvovala u organizaciji njegovih predavanja niti sam im prisustvovala - navela je Bajovićeva u reagovanju objavljenom takođe u listu "Danas".

Ona dalje navodi da se sa autorom jednom videla u decembru 2025. godine, i to nakon što joj se, kaže, "obratio sa željom da se upoznamo tokom njegovog boravka u Srbiji, budući da se oboje bavimo krivičnopravnom naučnom oblašću".

- Tom prilikom predložio je i da održi predavanje o femicidu studentima Pravnog fakulteta, što zbog kratkog roka nije bilo moguće organizovati. Nakon toga smo razmenili par kolegijalnih poruka nevezanih za političku situaciju u zemlji i svetu. S obzirom na sadržaj teksta, smatram važnim da javnost bude tačno obaveštena o prirodi našeg kontakta, kako se iz pominjanja mog imena ne bi izvodili pogrešni zaključci o mojoj povezanosti sa aktivnostima i stavovima autora - navela je Vanja Bajović.

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Vanja Bajović, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Foto: Printscreen/TV Prva

S druge strane, niko od ostalih profesora pomenutih u pismu Aleksandra Maršavelskog - a zahvalio se Bojanu Spaiću, Miodragu Jovanoviću, Goranu Dajoviću, Nemanji Džuveroviću, Janji Simentić, Milošu Hrnjazu i Mikici Sibinoviću - nije demantivao navode iz pisma.

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Podsećamo, prof. dr Mikica Sibinović je redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu i jedan je od kandidata na Studentskoj listi, dok se ostali pomenuti - prof. dr Miodrag Jovanović (Pravni fakultet), prof. dr Bojan Spaić (Pravni fakultet) i prof. dr Miloš Hrnjaz (Fakultet političkih nauka) kao ni Bojovićeva, ne nalaze na listi koja je pobedila na vanrednim izborima u Srbiji 25. oktobra.

Međutim to su sve profesori Univerziteta u Beogradu koji su od početka podržali proteste studenata i blokade fakulteta.

Javnost i dalje čeka ne samo njihovu reakciju,već i reagovanje Studentske liste.

Jer ovaj slučaj dobija znatno opasniju dimenziju kada se uzme u obzir da  Aleksandar Maršavelski nije samo profesor, on je i član Vijeća za građanski nadzor bezbednosno-obaveštajnih agencija (SOA i VSOA). Na tu poziciju izabrao ga  je Sabor u julu ove godine. Zato je priznanje o njegovom direktnom mešanju u unutrašnje političke prilike u Srbiji prvorazredni bezbednosni skandal u Hrvatskoj - jer kako je moguće da  Sabor nije znao za njegov angažman u Srbiji?! Kakve je provere uopšte vršila hrvatska bezbednosno-obaveštajna agencija kada je ispod radara u nju prošao Maršavelski "Prijatelj studenata"?!

A kada je reč o Srbiji - delovanje Aleksandra Maršavelskog je ušlo u zonu otvorenog obaveštajnog delovanja strane države u izborni i politički proces u našoj državi.

Zbog toga je teret odgovornosti sada isključivo na Studentskoj listi. Jer transparentnost na koju su se toliko pozivali sada mora da se dokaže na delu, a ne samo na rečima.

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