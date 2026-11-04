"PODSEĆA LI VAS TO NA NEŠTO?" Vučić: Sećate li se hvalospeva Prespanskom sporazumu, promenili su ime države, uradili sve i na kraju nisu uradili ništa?
Lider opozicije Aleksandar Vučić osvrnuo se na današnju izjavu Andreasa fon Bekerata, ambasadora EU u Srbiji, koji je danas u Evropskoj kući u Beogradu predstavio Godišnji izveštaj za 2026.
Vučić je u objavi na Instagramu ponovo komentarisao meru zabrane koju je Savet REM-a izrekao Informeru.
"Na RTS-u koji svi plaćamo gledamo apsolutno jednoumlje već deset dana, te su za gašenje jedne medijske kuće i ostavljanje bez posla 330 ljudi, dakle, za gašenje Informera, rekli 'probudio se REM'. To je valjda buđenje kada uništavate živote ljudi i kada gasite jedini prozor u slobodan svet", rekao je Vučić.
Potom je govorio o Fon Bekeratu.
"Pažljivo sam saslušao intervju Andreasa fon Bekerata, šefa kancelarije Evropske komisije u Beogradu, i kad ostavite hvalospeve studentima, divne stvari, kritike na naš račun oko različitih pitanja, suština je sledeća: Fon Bekerat kaže da očekuje da Studentska lista ispuni i sprovede u delo obećanja koja su im dali. Nije rekao tačno koja, osim što je posle toga govorio o 'usklađivanju politike', spoljne politike, sa Evropskom unijom, što će reći uvođenje sankcija Rusiji, i druga stvar, situacija oko Kosova i Metohije, gde moraju da se preduzmu određene obaveze. Podseća li vas sve to na nešto? Sećate li se takvih hvalospeva vladi Zorana Zaeva, Prespanskom sporazumu, promenili su ime države, uradili sve i na kraju nisu uradili ništa?", kaže Vučić i nastavlja:
"Samo molim sve ljude koji u ovoj zemlji, kod naših protivnika, razmišljaju o nečemu, da to imaju u vidu. Da sagledaju dobro: šta je budućnost Srbije, imamo li mi svoje nacionalne interese, hoćemo li da ih štitimo. Veoma, veoma, veoma sam zabrinut, i na njihovom mestu izuzetno bih vodio računa o tome šta bi to trebalo da napravimo. A ovako, plašim se da će samo da ispune ono što su obećali, a to obećanje ne daje se za ludu, već za svu podršku koju su dobili u prethodnom periodu za rušenje od naroda izabrane vlasti."