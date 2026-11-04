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Vučić je u objavi na Instagramu ponovo komentarisao meru zabrane koju je Savet REM-a izrekao Informeru.

"Na RTS-u koji svi plaćamo gledamo apsolutno jednoumlje već deset dana, te su za gašenje jedne medijske kuće i ostavljanje bez posla 330 ljudi, dakle, za gašenje Informera, rekli 'probudio se REM'. To je valjda buđenje kada uništavate živote ljudi i kada gasite jedini prozor u slobodan svet", rekao je Vučić.

Potom je govorio o Fon Bekeratu.

"Pažljivo sam saslušao intervju Andreasa fon Bekerata, šefa kancelarije Evropske komisije u Beogradu, i kad ostavite hvalospeve studentima, divne stvari, kritike na naš račun oko različitih pitanja, suština je sledeća: Fon Bekerat kaže da očekuje da Studentska lista ispuni i sprovede u delo obećanja koja su im dali. Nije rekao tačno koja, osim što je posle toga govorio o 'usklađivanju politike', spoljne politike, sa Evropskom unijom, što će reći uvođenje sankcija Rusiji, i druga stvar, situacija oko Kosova i Metohije, gde moraju da se preduzmu određene obaveze. Podseća li vas sve to na nešto? Sećate li se takvih hvalospeva vladi Zorana Zaeva, Prespanskom sporazumu, promenili su ime države, uradili sve i na kraju nisu uradili ništa?", kaže Vučić i nastavlja: