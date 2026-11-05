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Komesarka EU za proširenje Marta Kos sastala se u Briselu sa četiri predstavnika Studentske liste, što je prvi kontakt ovog pokreta sa visokim EU zvaničnicima od ubedljive pobede na izborima u Srbiji. Razgovori su bili usredsređeni na demokratiju i unutrašnja pitanja.

Predstavnici Studentske liste u Srbiji održali su ove nedelje svoj prvi sastanak na visokom nivou u Briselu, ali su razgovori bili usredsređeni na unutrašnja pitanja, a ne na popravljanje odnosa sa EU.

- Srbija ima šansu za novi početak. Nova Vlada Srbije ima priliku da okrene novi list, ojača demokratske institucije i osnovna prava i preduzme neophodne korake za napredak na putu pristupanja Srbije - rekla je Marta Kos poslanicima Evropskog parlamenta u Odboru za spoljne poslove.

Ona je potvrdila da se ranije ove nedelje sastala sa Studentskom listom, baš u trenutku kada je Komisija završavala svoju godišnju procenu zemalja kandidata. Izveštaj ukazuje na negativne trendove u oblasti osnovnih prava i anti-evropsku retoriku, ali period izveštavanja je završen pre izbora, tako da on ne odražava njihov rezultat.

- Sastala sam se sa predstavnicima Studentske liste. Razgovarali smo o mnogim stvarima. Takođe, o tome kako oni sada vide primarnu ulogu Srbije da ponovo postane demokratska zemlja - rekla je ona.

Sastanak je održan u ponedeljak po podne u Briselu, na poziv Marte Kos. Prisustvovala su četiri predstavnika Studentske liste, koji su komesarki rekli da su fokusirani na obnavljanje vladavine prava i demokratije u Srbiji, radi Evrope, ali prvenstveno radi sopstvenog naroda.

- Oni u Srbiji žele isto što i Evropska unija traži od Srbije, a to znači borbu protiv korupcije, slobodne i nezavisne medije, slobodno i nezavisno pravosuđe. Dobrosusedske odnose i, naravno, takođe strateško usklađivanje sa Evropskom unijom. Spremni smo da pomognemo novoj vladi da sprovede sve neophodne reforme - dodala je Kos.

Razgovor je bio fokusiran na unutrašnja pitanja pre nego na proširenje, jer neregularnosti na više biračkih mesta odlažu finalizaciju rezultata, a samim tim i formiranje nove vlade.

Studentska lista tek treba da razjasni svoje liderstvo i planove za vladu, tako da je delegacija delovala kao grupa, a Komisija je odbila da potvrdi ko je učestvovao. Bio je to prvi razgovor ove stranke na visokom nivou sa nekim visokim zvaničnikom EU. Prema objavljenom rasporedu sastanaka Komisije, oni se tog dana nisu sastali ni sa jednim drugim komesarom.