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Republička izborna komisija (RIK) saopštila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Rezultate izbora za narodne poslanike saopštio je predsednik RIK-a, Vladimir Dimitrijević.

Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine održani su 25. oktobra 2026. godine.

Na osnovu zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, održanim 25. oktobra 2026. godine i ponovljenim na 53 biračka mesta 1. novembra ove godine. Glasanje je ponovljeno 1. novembra 2026. godine. Komisija je primila sve zbirne izveštaje svih lokalnih izbornih komisija u Republici Srbiji, saopštio je predsednik RIK.

Kako je saopšteno na konferenciji RIK, glasanje je obavljeno na ukupno 8.392 biračka mesta, u birački spisak bilo je upisano 6.451.292 birača, na izbore je izašlo 4.444.310 birača, glasalo je 4.441.636 birača, važećih glasačkih listića bilo je 4.385.065.

Što se tiče broja glasova i mandata:

Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija: 1.731.323 glasa, odnosno 103 mandata.

Ivica Dačić - Faktor stabilnosti: 94.766 glasova, 0 mandata.

Studentska lista - Studenti pobeđuju: 2.354.417 glasova, odnosno 140 mandata.

Rasim Ljajić - Ljudski: 20.638 glasova, odnosno jedan mandat.

Savez vojvođanskih Mađara, dr Balint Pásztor: 35.461 glas, odnosno 2 mandata.

Usame Zukorlić, Pokret za ujedinjenje: 12.440 glasova, odnosno 1 mandat.

Ruska stranka, Srbija u BRICS-u, Slobodan Nikolić: 6.503 glasa, odnosno 0 mandata.

Autentična desnica, dr Miloš Jovanović: 39.503 glasa, 0 mandata.

Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš: 12.570 glasova, odnosno 0 mandata.

SDA Čuvari Sandžaka: 12.596 glasova, odnosno 1 mandat.

Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije: 20.045 glasova, odnosno 0 mandata.

Liberalno-zelena stranka, Za slobodnu i čistiju Srbiju: 2.686 glasova, odnosno 0 mandata.

Biram pravdu, Biram budućnost, Koalicija snaga, prof. dr Felit Bulić, Vasilios Provelegios, Stranka budućnosti i razvoja, Građanska stranka Grka Srbije: 1.187 glasova, odnosno 0 mandata.

Stranka rusko-srpskog jedinstva, Rusi i Srbi braća zauvek: 4.286 glasova, odnosno 0 mandata.

Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić: 2022 glasa, odnosno 0 mandata.

Vladimir Gajić, Alternativa za Srbiju, Narodna stranka, Bunt, Prava Srbija: 3705 glasova, odnosno 0 mandata.

Albanska koalicija 27.683 glasa, odnosno 2 mandata.

Majka Srbija - Gruda: 3.234 glasa, odnosno 0 mandata.

Kurir.rs

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