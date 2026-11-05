RIK SAOPŠTIO KONAČNE REZULTATE IZBORA U SRBIJI: Ovo je broj glasova i mandata koji je osvojila svaka lista
Republička izborna komisija (RIK) saopštila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.
Rezultate izbora za narodne poslanike saopštio je predsednik RIK-a, Vladimir Dimitrijević.
Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine održani su 25. oktobra 2026. godine.
Na osnovu zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, održanim 25. oktobra 2026. godine i ponovljenim na 53 biračka mesta 1. novembra ove godine. Glasanje je ponovljeno 1. novembra 2026. godine. Komisija je primila sve zbirne izveštaje svih lokalnih izbornih komisija u Republici Srbiji, saopštio je predsednik RIK.
Kako je saopšteno na konferenciji RIK, glasanje je obavljeno na ukupno 8.392 biračka mesta, u birački spisak bilo je upisano 6.451.292 birača, na izbore je izašlo 4.444.310 birača, glasalo je 4.441.636 birača, važećih glasačkih listića bilo je 4.385.065.
Što se tiče broja glasova i mandata:
Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija: 1.731.323 glasa, odnosno 103 mandata.
Ivica Dačić - Faktor stabilnosti: 94.766 glasova, 0 mandata.
Studentska lista - Studenti pobeđuju: 2.354.417 glasova, odnosno 140 mandata.
Rasim Ljajić - Ljudski: 20.638 glasova, odnosno jedan mandat.
Savez vojvođanskih Mađara, dr Balint Pásztor: 35.461 glas, odnosno 2 mandata.
Usame Zukorlić, Pokret za ujedinjenje: 12.440 glasova, odnosno 1 mandat.
Ruska stranka, Srbija u BRICS-u, Slobodan Nikolić: 6.503 glasa, odnosno 0 mandata.
Autentična desnica, dr Miloš Jovanović: 39.503 glasa, 0 mandata.
Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš: 12.570 glasova, odnosno 0 mandata.
SDA Čuvari Sandžaka: 12.596 glasova, odnosno 1 mandat.
Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije: 20.045 glasova, odnosno 0 mandata.
Liberalno-zelena stranka, Za slobodnu i čistiju Srbiju: 2.686 glasova, odnosno 0 mandata.
Biram pravdu, Biram budućnost, Koalicija snaga, prof. dr Felit Bulić, Vasilios Provelegios, Stranka budućnosti i razvoja, Građanska stranka Grka Srbije: 1.187 glasova, odnosno 0 mandata.
Stranka rusko-srpskog jedinstva, Rusi i Srbi braća zauvek: 4.286 glasova, odnosno 0 mandata.
Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić: 2022 glasa, odnosno 0 mandata.
Vladimir Gajić, Alternativa za Srbiju, Narodna stranka, Bunt, Prava Srbija: 3705 glasova, odnosno 0 mandata.
Albanska koalicija 27.683 glasa, odnosno 2 mandata.
Majka Srbija - Gruda: 3.234 glasa, odnosno 0 mandata.
Kurir.rs