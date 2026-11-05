Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je da su uhapšeni "neki od najboljih" policajaca, a da, kako tvrdi, nije uhapšen niko "od reketaša."

- Hapsite policajce koji su uvek stavljali svoj život na oltar otadžbine, ali zato nikoga od reketaša koji haraju, koji se bave kriminalom ni dirnuli niste. Tako izgleda ta vaša “vladavina prava” - napisao je on na Instagramu i dodao:

- Hapsili ste policajce zato što su čuvali javni red i mir, od vas koji ste divljali, upadali u vladu, tukli policajce, radili sve što ste stigli. Neke od najboljih policajaca ste pohapsili, ali zato nikoga od reketaša koji su tražili otimanje firmi. Nikoga ni dirnuli nisu. Zato što tužioci pažljivo slušaju šta govorite. Tužiocima ste rekli: "Morate da hapsite one koji su bili protiv nas, a ne one koji se bave kriminalom.