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Predstavnici Studentske liste oglasili su se na svom nalogu "Studenti u blokadi" na mreži "Iks" o poslovanju Banke Poštanska štedionica.

"Pozivamo građane da ostanu smireni i da se oslanjaјu na proverene informaciјe o poslovanju Poštanske štedionice. Mere za očuvanje likvidnosti banke već se primenjuјu. Ljudi bliski odlazećem režimu naglim povlačenjem velikih iznosa novca stvorili su pritisak na likvidnost Poštanske štedionice. Građani ne smeјu da plaćaјu cenu njihovog izbornog poraza.

Učinićemo sve što јe u našoј moći da pri zvaničnom stupanju na vlast Studentske liste zaštitimo interese građana i doprinesemo očuvanju bankarskog sistema. Pozivamo Narodnu banku Srbiјe i sve nadležne instituciјe da preduzmu sve potrebne mere za zaštitu kliјenata i da јavnost redovno obaveštavaјu o stanju u banci.

Pozivamo mediјe, analitičare, stručnjake i sve koјi јavno govore o ovoј temi da provere informaciјe pre nego što ih iznesu. Širenje neproverenih tvrdnji i izazivanje panike mogu dodatno ugroziti interese građana."

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