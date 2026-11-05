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V.d. predsednika Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom Iks nalogu osudivši to što je član REM-a Rodoljub Šabić okupljene ispred REM-a nazvao "ruljom". 

"Kada je novinarka RTS-a upotrebila jednom prilikom reč 'rulja' taj isti RTS je morao da se izvinjava, objašnjava, njen telefon je bio objavljen kako bi je maltretirali, nevladine organizacije su redom osuđivale, svi mediji se ograđivali i coktali, ali kada član Saveta REM građane nazove ruljom - sve pet", navela je Brnabić i dodala:

"Lepota od Boga. Nema osude, nema reakcije, nema zahteva da se izvini. Nema ničega. Jer to nisu ljudi, to su ćaci, ćacad, ćacilizacija, pa šta im teško da ih uvaženi član Saveta REM nazove ruljom. Tako da nemoj da je neko podneo neku prijavu protiv neke TV ako koristi reč 'rulja' jer ako sme član saveta REM, što ne bi smeli svi!".

Ona je reagovala na objavu Rodoljuba Šabića u kojoj kaže:

"Protestni' skup sa ciljem sprečavanja sednice Saveta REM nakon koje su me pripadnici organizovane rulje pokušali i fizički napasti, ali me policija korektno zaštitila svojim učešćem podržala je A. Brnabić v.d predsednika republike", napisao je Šabić na svom nalogu na Iksu.

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