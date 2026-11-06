VUČIĆ SE OGLASIO VIDEO PORUKOM: "Narode, juče je posle 35 godina nekome palo na pamet da ukine prenos..." (VIDEO)
Lider opozicije Aleksandar Vučić oglasio se video porukom na Instagramu, ističući da je juče ukinut prenos sednice Skupštine AP Vojvodine na javnom servisu.
- Narode, juče je posle 35 godina nekome palo na pamet da ukine prenos iz jedne skupštinske arene. Pokrajinska skupština juče nije mogla da bude gledana na javnom servisu Vojvodine, jer naši nobelovci su zaključili da nema potrebe za tim, da oni već dovoljno umešno i uspešno izveštavaju, da narod ne mora da čuje one koji drugačije misle. I ja samo pitam sve one koji su nam govorili o demokratizaciji društva, o institucijama, je li ovo ono za šta su se borili - zapitao je Vučić, i dodao:
- Da po prvi put mi moramo da strepimo hoće li biti skupštinskih prenosa ili ne. A što se tiče prenosa Skupštine Srbije, biće ih, jer ako ih ne bude, neće biti ni sednica Narodne skupštine i za to ćemo se izboriti svim mirnim i demokratskim sredstvima. Nećemo koristiti ni dimne bombe ni petarde, ali da ukinu demokratiju i da ukinu sve institucije u Srbiji tek tako preko noći, to Srbija ne može da izdrži i neće da trpi.