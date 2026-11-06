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Lider opozicije Aleksandar Vučić oglasio se video porukom na Instagramu, ističući da je juče ukinut prenos sednice Skupštine AP Vojvodine na javnom servisu.

- Narode, juče je posle 35 godina nekome palo na pamet da ukine prenos iz jedne skupštinske arene. Pokrajinska skupština juče nije mogla da bude gledana na javnom servisu Vojvodine, jer naši nobelovci su zaključili da nema potrebe za tim, da oni već dovoljno umešno i uspešno izveštavaju, da narod ne mora da čuje one koji drugačije misle. I ja samo pitam sve one koji su nam govorili o demokratizaciji društva, o institucijama, je li ovo ono za šta su se borili - zapitao je Vučić, i dodao: