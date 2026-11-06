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Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu prokomentarisala je saznanja o sastancima Andreja Plenkovića i Marte Kos sa predstavnicima Studentske liste.

- Od Andreja Plenkovića saznali smo da je razgovarao sa Ilijom Srdanovićem. Marta Kos nas je obavestila da se u Briselu sastala sa četiri predstavnika Studentske liste, čija imena javnosti nisu želeli da saopšte - napisala je Milica na svom Instagramu i dodala: 

- Imam nekoliko pitanja: Zašto građani Srbije o ovim susretima saznaju od stranih zvaničnika, a ne od onih koji pretenduju da ih predstavljaju? Ko su ta četiri predstavnika? O čemu su razgovarali i zašto o tome ćute? Ako nemaju šta da kriju, zašto sami nisu obavestili srpsku javnost? Da li je ovo nagoveštaj političke prakse u kojoj će se odluke o budućnosti Srbije donositi van njenih granica, a Brisel govoriti u njeno ime? Razgovori na međunarodnim adresama nisu sporni, ali tajna diplomatija jeste. Hoće li nas ubuduće stranci informisati o aktivnostima srpske vlade - izjavila je ona.

(Kurir.rs)

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