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Pitanje energetske bezbednosti Srbije, sudbina Naftne industrije Srbije i političke promene nakon izbora otvorili su oštru polemiku u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, u kojoj su snage odmerili ekonomista i inženjer elektrotehnike Nebojša Berak i Veroljub Arsić, predsednik skupštinskog Odbora za finansije.

Debata je počela analizom odluke američkog OFAC-a da mađarskom MOL-u produži licencu za korake ka preuzimanju NIS-a do kraja februara, dok je pančevačkoj rafineriji rad produžen do 11. decembra. Arsić je ocenio da je odluka za sada samo formalna, budući da tehnički detalji transakcije još nisu usaglašeni, te da će konačan ishod zavisiti od dogovora velikih međunarodnih aktera.

- Nezgodno je davati dugoročne procene kada o svemu pregovaraju globalni akteri poput SAD, EU i Rusije. Za nas je ključno to što od Naftne industrije Srbije direktno zavisi energetska bezbednost zemlje - istakao je Arsić.

Berak je, međutim, imao znatno oštriji stav. Ukazao je da Rusija, prema njegovom mišljenju, neće prihvatiti model prema kojem bi novac od prodaje bio uplaćen na blokirane račune kojima Moskva ne bi mogla da raspolaže.

Foto: Kurir Televizija

- To bi značilo odricanje od vlasništva bez prava raspolaganja novcem, pri čemu bi sredstva praktično ostala pod kontrolom zapadne strane - upozorio je Berak.

Ocenio je da su kratkoročna produženja licenci samo kupovina vremena i odmeravanje snaga velikih sila, te da se iza svega krije mnogo širi geopolitički sukob. Podsetio je i na iskustva Srbije sa zamrzavanjem sredstava tokom devedesetih, ističući da finansijske sankcije predstavljaju instrument političkog pritiska.

"Četiri meseca u Srbiju nije ušao ni litar nafte!"

Rasprava se potom usmerila na mogućnost nacionalizacije NIS-a i odgovornost domaćih vlasti. Arsić je odbacio tvrdnje da je takav scenario realan, ocenjujući da pojedini politički akteri stvaraju alibi za eventualno nasilno preuzimanje kompanije.

- Ključno pitanje glasi: kako bi takav NIS uopšte funkcionisao? Odlaskom aktuelnog menadžmenta automatski gubite kontakte, strateške pozicije, logističke lance i važeće ugovore koje kompanija danas ima - upozorio je Arsić.

On je naglasio da NIS stabilno radi i da rezerve države i kompanije omogućavaju mirno snabdevanje, podsetivši da Srbija mesecima nije uvozila sirovu naftu, a da tržište to nije osetilo.

- Podsetiću vas da četiri meseca u Srbiju nije ušao ni litar sirove nafte, a tržište to nije osetilo. Postavite pitanje onima koji zagovaraju preuzimanje NIS-a: Da li su oni sposobni da održe takav sistem? Tvrdim vam da nisu - poručio je Arsić.

Nije dugo trebalo da se rasprava proširi i na političke prilike nakon izbora. Berak je odbacio povezivanje sa studentskom listom, naglašavajući da ona u ovom trenutku nema institucionalne mehanizme za delovanje jer nova Skupština i Vlada još nisu konstituisane.

- Samo želim da naglasim - nemam nikakve veze sa Studentskom listom. A povodom primedbi da oni ništa ne preduzimaju, stvar je elementarna: ta lista u ovom trenutku i ne može da vuče institucionalne poteze - rekao je Berak.

Arsić mu je odmah odbrusio:

- Nema veze, nemojte u političke procese da ulazite na način koji ne poznajete!

Veroljub Arsić, ekonomista i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine u tehničkom mandatu Foto: Kurir Televizija

"Kosovo je veleizdaja kakvu svet nije video!"

A onda je usledio trenutak koji je potpuno promenio atmosferu u studiju. Rasprava je kulminirala kada je Berak otvorio pitanje politike prema Kosovu i Metohiji i ustupaka koje je, kako je ocenio, Srbija napravila tokom pregovora sa Evropskom unijom.

Njegove reči izazvale su burnu reakciju Arsića, a razgovor je prerastao u otvoren sukob.

- Kosovo je veleizdaja kakvu svet nije video! Gazivode, tablice. Pa je dao Gazivode - rekao je Berak.

Arsić nije mogao da prećuti ovakve optužbe.

- Kako vas bre nije sramota - uzvratio je. Berak je potom insistirao da ga sagovornik ne prekida:

- Ja vas nisam prekidao, ne prekidajte me!

Uprkos pokušaju da nastavi izlaganje, rasprava je postala sve žustrija Arsić i Berak nastavili su da razmenjuju optužbe. Voditeljka je morala da interveniše i podseti sagovornike da ne koriste takav narativ.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

01:28 "KOSOVO JE VELEIZDAJA KAKVU SVET NIJE VIDEO!" Oštra debata Beraka i Arsića Izvor: Kurir televizija

Ni nakon burne rasprave o Kosovu strasti se nisu smirile. Tema se ponovo vratila na ekonomiju i budućnost velikih privrednih sistema, a posebno na sudbinu železare u Smederevu.

Arsić je izrazio zabrinutost zbog neizvesnosti koja prati promenu vlasti i odnosa buduće administracije prema velikim investitorima. Upozorio je da kineski vlasnik železare već četiri godine posluje sa samo jednom visokom peći i gubicima, dok plate radnicima finansira iz drugih izvora.

Naglasio je da bi eventualno ugrožavanje velikih sistema pogodilo i mala i srednja preduzeća koja zavise od njihovog poslovanja.

Berak je, s druge strane, tvrdnje o odlasku investitora nazvao "bajkom i bezočnim sejanjem panike", tvrdeći da su pojedine fabrike najavile povlačenje još ranije. Oštro je kritikovao dosadašnji model subvencionisanja stranih kompanija, za koji je tvrdio da je išao na štetu domaćih privrednika i poljoprivrednika.

Izneo je i optužbe na račun prethodne vlasti, govoreći o navodnoj korupciji i zloupotrebama u javnim preduzećima.

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Kurir.rs

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