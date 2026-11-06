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Poznati novinar Kapil Komiredi izjavio je da će u Srbiji, posle izbora 25. oktobra, postojati haotična vlada i disciplinovana, ujedinjena opozicija i navodi da je jedina opozicija stranka Aleksandra Vučića, koja je i nakon 14 godina na vlasti osvojila oko 40 odsto glasova, ovcenjujući da će se Vučić vratiti prilično brzo.

Komiredi je, za Monokl radio, odgovarajući na pitanje da li je mu je jasno ko će voditi Srbiju posle izbora, s obzirom na to da je Studentska lista isticala činjenicu da je decentralizovani, donekle amorfni pokret, rekao da je veoma skeptičan u vezi sa Studentskom listom jer je, kako je istakao, to veoma širok pokret i ideološki izuzetno šarolik.

Ukazao je da će svaka odluka koju donese jedan njen segment otuđiti drugi i da na Studentskoj listi postoje oni koji obožavaju Rusiju, oni koji mrze Albance, kao i liberali.

Komiredi je naveo da je Studentska lista bila izuzetno efikasna u svrgavanju dosadašnje vlasti, ali da je pitanje da li može da vlada ili ne.

On je podsetio na slučaj Indire Gandi u Indiji, koja je svrgnuta sa vlasti od JP pokreta, u kojem su bili okupljeni i levičari, i industrijalci, i desničari i da su oni tri godine kasnije otišli ​​jer jednostavno nisu mogli da vladaju, ali da su sve vreme posvetili progonu Indire Gandi. O stanju u Srbiji posle izbora

Komiredi je ocenio da je to ono što nova vlast u Srbiji želi da uradi, ali da će, i ako bude progonjen, Vučiću to ići u korist i da će se on vratiti prilično brzo.

Smatra da će Studentska lista na kraju izabrati nekoga poput Dejana Šoškića, koji je nekada bio guverner.

Govoreći o situaciji u Srbiji posle izbora 25. oktobra, Komiredi je rekao da postoje dva testa za demokratiju, od kojih je jedan da li oni koji su na vlasti mirno predaju pozicije, a drugi da li oni koji dođu na vlast poštuju institucije.

Istakao je da je prvi test ispunjen i da je Aleksandar Vučić priznao poraz kad je izgubio izbore.

O Aleksandru Vučiću

Komiredi je naveo da je bio u sedištu Srpske napredne stranke i da je celog dana pitao Vučića šta će da uradi ako izgubi, a da je on odgovorio: „Videćete, jednostavno ću priznati ako izgubim. Uveren sam da ću pobediti".

Dodaje da je "Tajms" objavio, kako je istakao, veoma loše potkrepljen članak u kojem je tvrdio da Vučić planira da upotrebi vojsku u slučaju da izgubi i podseća da je Vučić izjavio da to nikada nije bio njegov plan.

Navodeći da je bilo i tvrdnji da je neko pozvao Vučića i primorao ga da prizna rezultate, Komiredi ističe da je bio u sedištu SNS-a i da bi pisao o tome da je stigao takav poziv.

"Bio sam tamo. Da je stigao takav poziv, pisao bih o tome.

Nije stigao takav poziv. I stalno mi je govorio: 'Veruj mi, priznaću ako izgubim.' I to je upravo ono što je uradio. Ispunio je test", naveo je Komiredi.

Ocenio je da je ono što se sada dešava u Srbiji zabrinjavajuće.

Govoreći o slučaju Alta banku, naveo je da se iznose mnoge optužbe, za koje, kako ističe, ne vidi nikakve dokaze i dodao da se sada pokušava prikazati Srbija kao neka vrsta kleptokratske banana republike.

Komiredi je istakao da je, kada je SNS i Vučić došao na vlast, nezaposlenost bila 24 odsto, a da je ostavio zemlju sa 9 odsto nezaposlenosti.

Foto: Informer

"Ostavio je blagajnu prepunu. Zaveštao je pristojnu ekonomiju. Doneo je zemlji investicioni rejting", naglasio je Komiredi i dodao da je teško održiva ideja da je istovremeno doneo investicioni rejting i imao malu banku iz koje je izvlačio novac.

Na pitanje da li je bilo prijatelja i saradnika koji su imali ličnu korist, Komiredi kaže da je to sigurno, ali ističe da način da se to istraži jeste da se sprovedu nezavisne verodostojne istrage, a ne da se vrše, kako je naveo, jutarnje i ponoćne racije na kuće ljudi i da se šire dezinformacije.

Podsetio je na navode da je jedan čovek krenuo u Rusiju, da je avion vraćen i da su postojale tvrdnje da je nosio 60 miliona evra, a da je taj čovek otišao sledećeg dana bez ikakvih problema.

Prema mišljenju Komiredija, postoji želja nekih da pokažu lojalnost novoj vlasti, što, kako ističe, nije način da se krene napred.

Govoreći o medijskoj situaciji u Srbiji, naveo je da su mediji u Srbiji daleko slobodniji nego u Indiji, koja je najveća demokratija na svetu i ukazao da su postojale dve televizijske stanice koje su bile izuzetno kritične prema dosadašnjoj vlasti, a da se posle izbora pokušava da jedan medij bude zatvoren.