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Žestoki napadi kolumniste crnogorskog portala "Aktuelno“ na profesora Dejana Šoškića, jednog od kandidata Studentske liste, zbog Šoškićevog podsećanja na srpski identitet dinastije Petrović Njegoš predstavljaju očajnički pokušaj bivšeg režima u Podgorici da odbrani neodržive istorijske falsifikate i skrene pažnju sa sopstvenih afera, ocenjuju za "Kurir“ sagovornici dr Vladimir Pavićević i Vladislav Dajković.

Povod za reakcije bio je tekst Balše Kneževića, u kojem se kritikuje Šoškić, kandidat sa Studentske liste, uz poruku da je "nova vlast u Srbiji isti k****, a drugo pakovanje" i nastavak politike koju je vodio Aleksandar Vučić!

Tekst Balše Kneževića pod naslovom „ISTI K****, SAMO DRUGO PAKOVANJE Foto: Pritnscreen

U tom tekstu se posebno kritikuju stavovi nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića o istorijskom identitetu dinastije Petrović i činjenici da su se svi njeni vladari izjašnjavali kao Srbi.

- Svaki od vladara iz dinastije Petrović, svaki, za sebe je govorio da je Srbin. Nema nijednog koji nije. Neki ljudi u Crnoj Gori su zaboravili istorijske činjenice - rekao je Šoškić gostujući u podkastu „Nemanjina 11“ kod politikologa dr Vladimira Pavićevića.

Pavićević: Milo je nervozan

U izjavi za Kurir Pavićević naglašava da reakcije i napadi crnogorskog portala "Aktuelno" na izjave profesora Dejana Šoškića o srpskom identitetu dinastije Petrović Njegoš pokazuju nervozu bivšeg režima u Podgorici, koji je predvodio Milo Đukanović, a koji bi trebalo više da brine o sudskim procesima koji ga čekaju nego o političkim promenama u Beogradu.

Politikolog dr Vladimir Pavićević Foto: Kurir Televizija

- Portal "Aktuelno" je u direktnoj službi Mila Đukanovića i otuda potiče tako burna reakcija na objektivnu istorijsku činjenicu koju je izneo profesor Šoškić da su se svi vladari iz dinastije Petrović Njegoš osećali i izjašnjavali kao Srbi. Jasno je da šef crnogorskog podzemlja nije zadovoljan političkim promenama u Srbiji, ali moj savet mu je da se umesto toga pozabavi sopstvenim problemima. Bolje bi mu bilo da misli o hapšenju koje mu se sprema povodom afere "Telekom" zbog koje su nedavno saslušani i on, i njegova sestra, i njihovi ključni poslovni partneri - tvrdi Pavićević.

Dajković: Srbi u Crnoj Gori nisu nacionalna manjina

Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković rekao je za Kurir da politički akteri u Srbiji moraju razumeti da u onima koji u Crnoj Gori grade svoj identitet na mržnji prema svemu srpskom, a to su srpski jezik, SPC, kultura, pa i samoj Srbiji, nikad neće imati podršku.

Vladislav Dajković, lider Slobodne Crne Gore Foto: Kurir Televizija