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Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović objavio je na društvenim mrežama da je operisao koleno.

- Operacija kolena protekla bez komplikacija. Hvala svima. Uskoro u punoj akciji! Pozdrav svima! - napisao je na instagramu Srdanović.

Na selfiju iz bolničkog kreveta Srdanović je napisao:

- Popravljen! Hvala koleginicama i kolegama. Za svetinju ne žalimo žrtve... Nema stajanja.

Podsećamo, Ilija Srdanović je nedavno otkrio šta će biti prvi korak Studentske liste kada formira Vladu.

- Prvi koraci nove Vlade biće vezani za vladavinu prava i preuzimanje najvažnijih upravljačkih mehanizama u izvršnoj vlasti, koje će da obezbede jednakost za sve. Još je rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara. Tek kada dobijemo konačne rezultate izbora možemo da govorimo o tome - naveo je Srdanović.

Kada je reč o budućem premijeru i ministrima, rekao je da za te pozicije ima više kvalitetnih kandidata na listi, ali da je o tome još rano govoriti.

- Srdanović je rekao da će, ukoliko ima potvrda o učinjenim krivičnim delima od strane bilo kog lica, koje je učesnik u političkom ili bilo kom drugom delu života, u ekonomiji, privredi, javnom sektoru, tužilaštvo pokrenuti postupak.

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