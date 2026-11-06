OPERISAN ILIJA SRDANOVIĆ! Prvi na Studentskoj listi se oglasio iz bolničkog kreveta: "Za svetinju ne žalimo žrtve... Nema stajanja"
- Ilija Srdanović objavio je da je operisao koleno i da je zahvat protekao bez komplikacija.
- Poručio je da će uskoro biti u punoj akciji i zahvalio koleginicama, kolegama i svima koji su mu se javili.
Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović objavio je na društvenim mrežama da je operisao koleno.
- Operacija kolena protekla bez komplikacija. Hvala svima. Uskoro u punoj akciji! Pozdrav svima! - napisao je na instagramu Srdanović.
Na selfiju iz bolničkog kreveta Srdanović je napisao:
- Popravljen! Hvala koleginicama i kolegama. Za svetinju ne žalimo žrtve... Nema stajanja.
Podsećamo, Ilija Srdanović je nedavno otkrio šta će biti prvi korak Studentske liste kada formira Vladu.
- Prvi koraci nove Vlade biće vezani za vladavinu prava i preuzimanje najvažnijih upravljačkih mehanizama u izvršnoj vlasti, koje će da obezbede jednakost za sve. Još je rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara. Tek kada dobijemo konačne rezultate izbora možemo da govorimo o tome - naveo je Srdanović.
Kada je reč o budućem premijeru i ministrima, rekao je da za te pozicije ima više kvalitetnih kandidata na listi, ali da je o tome još rano govoriti.
- Srdanović je rekao da će, ukoliko ima potvrda o učinjenim krivičnim delima od strane bilo kog lica, koje je učesnik u političkom ili bilo kom drugom delu života, u ekonomiji, privredi, javnom sektoru, tužilaštvo pokrenuti postupak.