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Predstavnik Studentske liste Marko Đenadić izjavio je da ta lista ima više kandidata za premijera, ali nije želeo da potvrdi ni demantuje imena o kojima se spekuliše u javnosti.

Đenadić u razgovoru za Demostat nije otkrio ni koje će ličnosti biti u trci za kandidata Studentske liste na predsedničkim izborima, kao ni to da li je predviđeno da na jednu od te dve funkcije dođe žena.

Iako su mnogi kritikovali studentski pokret jer dugo nisu objavljivali imena kandidata za poslanike, kaže da se ta taktika pokazala dobrom i da bi možda trebalo nastaviti s njom.

Foto: Petar Aleksić/Mondo

Na pitanje da li se u ovom prelaznom periodu Studentska lista oslanja na dobru volju odlazeće vlasti ili ipak iz sadašnje pozicije ima mehanizme kontrole, Đenadić je rekao da postoji, kako je naveo, određena komunikacija sa ljudima zaposlenim u institucijama, koji ne žele da uđu u krivičnu odgovornost.

Dodao je da konstitutivnu sednicu Skupštine mora da zakaže predsednica parlamenta u prethodnom sazivu Ana Brnabić i da se Studenska lista nada da će to biti što pre, kako bi i Vlada bila formirana u kraćem roku nego što to zakon predviđa jer je, kako je naveo, potrebno uraditi mnoge operativne stvari, formirati ministarstva i uhodati se sa čitavim aparatom.

Prema njegovim rečima, jedan od prioriteta nove skupštinske većine biće izbor devetog člana REM-a.