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Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da mu je teško pao izborni rezultat, ali da je odlučan da nastavi političku borbu.

„Dvadeset petog uveče, kada sam video rezultate, rekao sam sebi, a znajući šta smo sve uradili, šta smo sve izgradili, koliko smo povećali plate i penzije, koliko smo promenili lice Srbije, rekao sam sebi: možda misliš da je nepravda, ali je Bog izabrao taj put“, rekao je Vučić.

On je naveo da mu je u tom trenutku bilo najvažnije da politički protivnici ne vide koliko mu je teško.

„Jedino što mi je bilo važno u tom trenutku jeste da oni najgori u Srbiji, koji ne žele dobro Srbiji, koji su sve vreme radili na rušenju naše zemlje, nijednog sekunda ne vide koliko mi je teško, već da samo vide moj osmeh“, izjavio je Vučić.

Vučić je poručio da će nastaviti političku borbu i nakon izbornog poraza.

„A jedino što će moći da osete jeste moja odlučnost i hrabrost da se do poslednjeg daha borim protiv onih koji su nam državu rušili“, rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić izjavio je danas da je bio veoma emotivan kada je ušao u salu i video okupljene članove Srpske napredne stranke, kojima je zahvalio na podršci i istrajnosti.

„Malo pre, po prvi put od kada sam ušao u ovu salu, to mi je kao deja vu. Gotovo da sam zaplakao jer sam video lica divnih ljudi, hrabrih i ponositih, koji ne odustaju od svojih ideja, od svoje ideologije, od svoje političke opcije, ni u eri revolucionarnog terora, ni u eri najtežih mogućih pritisaka“, rekao je Vučić.

On je zahvalio prisutnima na dugogodišnjem radu i podršci.

„Beskrajno vam hvala za to i nikada, dok sam živ, to neću zaboraviti. Hvala vam za sve ove godine što ste radili marljivo, vredno i što ste trpeli najteže moguće udarce spolja i iznutra. Nije bilo moguće da to svi izdržimo. Razloga je mnogo“, naveo je Vučić.

Vučić je ocenio da se poslednjih dana mogu čuti kritike i od pojedinaca koji su, prema njegovim rečima, imali najveću korist od SNS.

„Primetićete poslednjih dana i od mnogih ljudi koji su uglavnom imali najveću korist od vas i od nas kako će nekoliko čuvenih floskula i rečenica da koriste. Citiram: 'Znaš, mnogo se tu ljudi okupilo koji nisu bili dobri, koji su loše radili i koji su mislili samo na sebe'“, rekao je Vučić.

On je dodao da takve ocene, prema njegovom mišljenju, najčešće iznose upravo oni koji su vodili računa isključivo o sopstvenim interesima.

„A to će uvek da nam kažu oni ljudi koji ni o kome drugom i ni na koga drugog nikad pomislili nisu osim na sebe. Sve druge će da vide kao loše, samo sebe u ogledalo da pogledaju nikada neće“, izjavio je Vučić.

Govoreći o ljudima koji su bili deo dosadašnje vlasti, Vučić je rekao da je među njima bilo i onih koji nisu dobro radili, ali da smatra da će se slični problemi pojaviti i kod novih vlasti.

„Naravno da je bilo loših ljudi, ima ih i danas, biće ih i sutra. U svakom žitu ima kukolja. Ali naše njive i naša polja su žitna polja“, rekao je Vučić.

On je potom izneo kritike na račun novih vlasti.

„Sad čekajte da vidite kakva će polja nekih drugih da budu, gde nećete klas moći da vidite nijedan zdrav i čist. Pa ćete za nekoliko meseci da se pitate: 'A zašto smo sebi ovo uradili, a zašto smo sebi ovo napravili?'“, poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić izjavio je danas da su pojedinci koji su, prema njegovim rečima, imali najveću korist od SNS sada među onima koji kritikuju stranku i njeno dosadašnje delovanje.

„I gledajte te koji su sve iskoristili i sve dobili, i koji su živeli kao bubreg u loju, pa bi sada da nas pljuju, baš na onom mestu iz kojeg su vodu pili. Samo su slabiji ljudi. Nemaju snage koliko imate vi, ni energije, ni volje, niti imaju ideju kao što imate vi“, rekao je Vučić.

On je ocenio da su članovi SNS nakon izbora izloženi pritiscima kakvi, prema njegovim rečima, nisu zabeleženi ni posle političkih promena 2000. godine.

Vučić je izneo tvrdnje o postupanju nadležnih organa prema članovima SNS nakon izbora, navodeći primer Niša.

„Nama su u Nišu odredili pritvor osmorici ljudi. Naših ljudi, divnih ljudi, koji ništa nisu uradili. Prep irali su se sa druge strane ulice sa blokaderima koji su ih izazivali, koji su vršili nasilje“, rekao je Vučić.

On je naveo da niko od pripadnika druge grupe nije priveden.

„Nijedan blokader nije priveden, nijednom nije pritvor određen. Sva osmorica su dobila pritvor. Tako funkcioniše revolucionarna pravda. Jer ne smeš da kažeš ništa drugačije. Moraš da se povinuješ njihovoj naredbi, inače ideš u pritvor“, izjavio je Vučić.

Govoreći o događajima u Ubu, Vučić je tvrdio da su 25. oktobra uveče osobe iz Lazarevca došle sa motkama i pokušale da napadnu pristalice SNS.

„Znate li šta se dogodilo 25. uveče? Kriminalci iz Lazarevca su došli sa motkama. Hteli su da tuku naše ljude. Naši ljudi su goloruki izašli. I da, ti kriminalci sa motkama koji su došli izvukli su deblji kraj“, rekao je Vučić.

On je naveo da je nakon tog sukoba uhapšeno devet pristalica SNS, dok, prema njegovim tvrdnjama, niko od osoba koje su došle sa motkama nije priveden.

„Svi naši ljudi su pohapšeni, devetorica njih. Nijedan od tih kriminalaca koji je sa motkama došao nije ni ispitan, niti je priveden do dana današnjeg“, izjavio je Vučić.

Aleksandar Vučić izjavio je danas da se protiv pojedinih policajaca u Srbiji pokreću postupci bez dovoljno dokaza, tvrdeći da su na meti zbog toga što nisu podržali studente i novu vlast.

„Najbolje policajce u Srbiji. I sada čujete, gle čuda, odaću vam tajnu. Još ima časnih ljudi koji nam javljaju. Žale se tužioci, kažu: 'Ne mogu da tražim pritvor za ove policajce, uopšte nemamo dokaze za njih petoricu'“, rekao je Vučić.

On je naveo da se devetorica policajaca terete da su bili na mestu događaja i da su navodno ponižavali studente, terajući ih da kleknu.

„Devetorica da su bili na licu mesta, da su tobože ponižavali, nisu ih ni tukli, ni ništa, ponižavali studente, terali ih da kleknu ili ne znam šta već. Oni kažu: 'Pa kako ćemo da tražimo pritvor?'“, izjavio je Vučić.

Vučić je tvrdio da su tužioci dobili obavezujuće uputstvo da postupaju protiv policajaca koji nisu podržali studentski pokret.

Prema njegovim rečima, reč je o školovanim policijskim službenicima koji su svoj posao obavljali časno i profesionalno.

„Policajcima koji su školovani i koji su svoju patriotsku dužnost uvek časno obavljali, samo zato što se nisu svideli kriminalnim klanovima koji žele da zauzmu Ministarstvo unutrašnjih poslova“, rekao je Vučić.

On je najavio da će o tim tvrdnjama detaljnije govoriti u javnosti.

Vučić je poručio da želi da pruži podršku policajcima i drugim osobama koje su, prema njegovim tvrdnjama, bez razloga pritvorene nakon promene vlasti.

„Ja vas samo molim da bi ti ljudi videli da nisu sami, i oni i mnogi drugi koje su u međuvremenu bez ikakvog razloga pritvarali, samo da bi pokazali lojalnost plenumima, nekoj novoj Kominterni i ne znam kome“, rekao je Vučić.

On je istakao da uhapšeni i njihove porodice treba da znaju da imaju podršku članova SNS.

„Da samo znaju oni i njihove porodice da svi ti ljudi nisu sami. I da oni za nas nisu nikakvi ni zlikovci, ni zločinci, ni kriminalci, već pošteni ljudi koje su zlikovci i kriminalci strpali iza rešetaka“, poručio je Vučić.

Nakon toga, Vučić je pozvao prisutne da aplauzom pruže podršku pritvorenima i njihovim porodicama.

Vučević: Vanredna skupština SNS 13. decembra, stranka bira rukovodstvo i politiku za naredni period

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas, na početku radnog sastanka sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS iz Vojvodine, da će 13. decembra biti održana vanredna skupština stranke, na kojoj će biti izabrano novo stranačko rukovodstvo.

Vučević je naveo da će na skupštini biti birani predsednik stranke, Glavni odbor i drugi stranački organi čiji je izbor u nadležnosti Skupštine.

On je pozvao predstavnike gradskih i opštinskih odbora da provere spiskove delegata izabranih 2023. godine i da ih blagovremeno kontaktiraju kako bi skupština bila organizovana bez problema.

„Molim vas sve iz gradskih i opštinskih odbora da proverite spisak delegata, da ih kontaktirate. Govorimo o sazivu čiji su delegati izabrani 2023. godine. Vodite računa da kontaktirate sve ljude, a ako ima određenih izazova ili pitanja, da nam se javite kako bismo na vreme mogli organizaciono da pripremimo skupštinu“, rekao je Vučević.