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Hapšenje komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Igora Žmirića, načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička, ali i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića i još osam nekadašnjih pripadnika Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata ponovo je u javnosti otvorilo pitanje funkcionisanja MUP, na čijem je čelu direktor Dragan Vasiljević.

MUP je, podsetimo, dva dana posle hapšenja Marka Krička i Boška Sekulovića, saopštio da su doneta rešenja o njihovom privremenom udaljenju s rada, u skladu sa Zakonom o policiji. Kako je navedeno u saopštenju MUP, rukovođenje Upravom kriminalističke policije i Službom za suzbijanje kriminala u narednom periodu preuzeće zamenici načelnika.

Boško Sekulović, hapšenje Foto: VJT/MUP

- Direktor policije bio je u obavezi da se obrati građanima, ali je njegova reakcija na aktuelna dešavanja tokom kojih su uhapšeni njegovi najbliži saradnici, izostala. Posebno pitanje, koje je takođe sporno jeste i što će ubuduće rukovođenje UKP preuzeti Nevenko Marić, koji je bio zamenik Marka Krička. Upravo je Marić i sam pre nekoliko dana saslušan u nastavku prikupljanja dokaza u vezi sa opstrukcijom istrage i zlostavljanjima u "slučaju Senjak" po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Nije poznato kakav će status u tom postupku imati, ali je poznato da će rukovoditi jednim od najvažnijih odeljenja u policiji - navodi sagovornik Kurira i dodaje da je na sva pitanja koja su se otvorila morao građanima da odgovori Vasiljević.

Kritike sa svih strana Institut za istraživanje korupcije Kareja, koji čine bivši policijski službenici, kritikovao je pre nekoliko dana rad rukovodilaca MUP i pozvao direktora policije Dragana Vasiljevića da odmah podnese ostavku, kao i da njegov primer slede i drugi na bilo koji način kompromitovani kadrovi kriminalističke policije i drugih organizacionih jedinica Direkcije policije.

Kritike na rad direktora policije uputio je glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladen Nenadić, koji je nedavno zatražio da se hitno preispita odluka direktora policije kojom je obustavljen rad četiri udarne grupe policije.

Sagovornici Kurira saglasni su da je poverenje građana u policiju znatno poljuljano.

Dragan Vasiljević Foto: MUP RS

- Mesto direktora policije nije mesto ministra, koji je politička ličnost. Direktor u policiji, kad govorimo o operativnom radu, glavni je šef. Jednostavno rečeno, da bi građani razumeli, on je "generalni direktor" policije. U ovom trenutku, najnormalnije bi bilo da podnese ostavku, ne zbog toga što neko prejudicira i govori o njegovoj krivičnoj odgovornosti, i krivična odgovornost uhapšenih će se tek utvrđivati, već iz jednostavno moralnih razloga. Bilo bi potpuno u redu da prepusti da policiju vodi neko ko ima petlju da zavede red. Od njega ne zavise samo zaposleni u MUP već svi građani Srbiji o čijoj bezbednosti policija treba da brine. Ovako, sa ovim rukovodstvom koje očigledno nije u stanju da zavede red, plašim se da nećemo rešiti ni paljevine, ni bacanje bombi u prestonici, niti smanjiti stopu kriminala - tvrdi sagovornik Kurira, dobro upoznat s dešavanjima u MUP.

Prema njegovim tvrdnjama, za zaposlene u policiji, "nije nikakva tajna da se direktor policije o svim svojim odlukama konsultovao sa uhapšenim Markom Kričkom" i da je to još jedan od razloga zbog kog bi "najpoštenije bilo da se povuče".

Radiša Roskić, advokat Foto: Kurir Televizija

Advokat i nekadašnji načelnik BIA Radiša Roskić slaže se da je u policiji osnovni princip hijerarhija i da u tom smislu "na svakoj višoj, menadžerskoj i operativnoj funkciji uvek stoji procenat objektivne odgovornosti".

- U vreme kad sam bio na odgovornom rukovodećem položaju, ispod sebe sam imao 1.200 naoružanih ljudi na teritoriji Srbije. Naravno da nisam mogao da predvidim da li će možda nekome da padne na pamet da bez razloga upotrebi to oružje. Međutim, uopšteno govoreći, na svaki događaj, naročito kad su u pitanju tako visoke funkcije, mora da usledi odgovarajuća reakcija, bez odlaganja, u skladu sa zakonima, Ustavom i propisima - napominje Roskić i dodaje da javnost ima pravo da bude upoznata sa što više podataka o tome šta se dogodilo i zbog čega su pripadnici policije iza rešetaka.

Bivši načelnik BIA napominje da se svaka demokratija ugleda u vladavini prava i da je osnov svega da smo svi jednaki pred zakonom i da je zakon jednak za sve.