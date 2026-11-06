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Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević i pomoćnica poverenika Jelena Kotević tokom radne posete Berlinu razgovarali su sa predstavnicima nemačkih institucija, udruženjima poslodavaca, sindikata, privatnih agencija za zapošljavanje i organizacija civilnog društva o sve većem prilivu strane radne snage i izazovima u ostvarivanju i zaštiti radnih prava, saopšteno je danas.

Kako je navedeno u saopštenju, bila je to prilika i za niz bilateralnih sastanaka na kojima se razgovaralo o značaju uloge nacionalnih tela za ravnopravnost i očuvanju demokratskih standarda.

Radna poseta organizovana je u okviru globalnog programa "Oblikovanje migracija usmerenih na razvoj" (MEG), koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) uz podršku Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ), sa ciljem uspostavljanja čvršćih mehanizama za sprečavanje eksploatacije i nejednakog tretmana stranih radnika.

"Za sve nas zajednički prioritet mora biti stvaranje radnog okruženja u kojem se poštuju dostojanstvo, bezbednost i prava svakog pojedinca. Upoznavanje sa praksama i smernicama za migracione politike posebno su značajni u trenutku kada se suočavamo sa novim izazovima u zaštiti prava stranih radnika, ali i sa potrebom da dodatno unapredimo postojeće mehanizme zaštite od diskriminacije", istakao je Antonijević nakon sastanka sa šeficom Sektora za migracije u BMZ-uHanom Konrad, sa kojom je razgovarao i o konkretnim koracima i budućoj saradnji.

Predstavljajući rad i nadležnosti institucije, Antonijević je na sastancima govorio i o značaju preventivnog delovanja i podrške poslodavcima u prepoznavanju i otklanjanju rizika od diskriminacije.

Kao primere dobre prakse izdvojio je "Kodeks ravnopravnosti", koji kompanijama pruža smernice za uspostavljanje internih mehanizama za prepoznavanje i sprečavanje diskriminacije, kao i inicijativu "Partnerstvo za ravnopravnost", kojoj su pristupili već brojni poslodavci, preduzetnici i privredne komore.

Antonijević je u Berlinu imao i niz bilateralnih sastanaka.

Sa poverenicom Savezne antidiskriminacione agencije Nemačke Ferdom Ataman u razgovoru je posebna pažnja posvećena prepoznavanju i suzbijanju diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja i članstva u sindikalnim organizacijama, budući da se obe institucije suočavaju sa sve većim brojem obraćanja građana po ovim osnovima.

Sagovornici su razmotrili mogućnosti saradnje u okviru Evropske mreže tela za jednakost, ali i kroz bilateralne projekte, između ostalog o uticaju veštačke inteligencije na diskriminaciju i društvenu isključenost osetljivih grupa.

U nemačkom Bundestagu Antonijević i Kotević sastali su se sa Borisom Mijatovićem, poslanikom i specijalnim izvestiocem Bundestaga za Zapadni Balkan koji je nedavno bio i posmatrač na izborima u Srbiji u okviru OEBS-a, a teme razgovora bile su značaj borbe protiv govora mržnje i svih oblika diskriminacije, kao i neophodnost dijaloga i saradnja institucija i organizacija civilnog društva.

Sastanak održan je i u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke sa šefom Odeljenja za razvoj Zapadnog Balkana Nilsom von Redekerom na kome je, između ostalog, bilo reči o izveštajima koje institucija Poverenika priprema posvećenih položaju nacionalnih manjina i diskriminaciji na osnovu političkog ubeđenja.

Zajednička poruka ovih razgovora bila je da su nezavisnost, samostalnost i nepristrasnost institucija za zaštitu ravnopravnosti preduslov njihove efikasnosti i poverenja građana, posebno u okolnostima političkih promena i različitih društvenih pritisaka.

Sagovornici su pružili podršku daljem jačanju uloge institucije Poverenika i njenom nezavisnom radu na unapređenju ravnopravnosti i zaštiti prava svih građana, uz isticanje značaja međunarodne saradnje i razmene iskustava.

Radna poseta Berlinu, bila je prilika i za susret sa arhiepiskopom diseldorfsko-berlinskim i mitropolitom nemačkim Grigorijem, sa kojim je poverenik razgovarao o položaju Srpske pravoslavne crkve i srpske zajednice u Nemačkoj.