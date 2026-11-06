NEMANJINA 11 ČEKA NOVU IZVRŠNU VLAST: U roku od 30 dana konstitutivna sednica Skupštine, a u roku od 90 dana formiranje Vlade
Izborni proces je zvanično završen. Republička izborna komisija (RIK) donela je rešenje o dodeli mandata narodnim poslanicima novog saziva Skupštine Srbije. Prema konačnim rezultatima, "Studentska lista- Studenti pobeđuju" ima mandate za 140 kandidata za narodnog poslanika, dok listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" pripadaju 103 mandata. U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista i to: dva poslanika sa liste Savez vojvođanskih Mađara, dva poslanika iz Albanske koalicije, i po jedan poslanik liste Rasim Ljajić - Ljudski, zatim SDA Sandžak - Čuvari Sandžaka i Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje, koji je taj mandat osvojio nakon ponovljenih izbora na 53 biračka mesta. Bez mandata su ostale sve ostale liste od 18 koliko je učestvovalo na izborima.
Šta kaže procedura? Novi parlament treba da se konstituiše u roku od 30 dana od proglašenja konačnih izbornih rezultata, a vlada u roku od 90 dana. Datum konstitutivne sednice se još ne zna, ali to ne zatvara mogućnost da se o novom sastavu parlamenta i Nemanjine 11 priča.
Gosti Usijanja:
prof. Predrag Marković, istoričar
Vladan Glišić, advokat i osnivač Narodne mreže Srbije
Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig