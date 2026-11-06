Izborni proces je zvanično završen. Republička izborna komisija (RIK) donela je rešenje o dodeli mandata narodnim poslanicima novog saziva Skupštine Srbije. Prema konačnim rezultatima, "Studentska lista- Studenti pobeđuju" ima mandate za 140 kandidata za narodnog poslanika, dok listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" pripadaju 103 mandata. U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista i to: dva poslanika sa liste Savez vojvođanskih Mađara, dva poslanika iz Albanske koalicije, i po jedan poslanik liste Rasim Ljajić - Ljudski, zatim SDA Sandžak - Čuvari Sandžaka i Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje, koji je taj mandat osvojio nakon ponovljenih izbora na 53 biračka mesta. Bez mandata su ostale sve ostale liste od 18 koliko je učestvovalo na izborima.