Politika
VLADA SRBIJE POZVALA NA BRZO FORMIRANJE INSTITUCIJA: Očekuje se hitno konstituisanje Skupštine i izbor nove Vlade
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Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu, povodom odluke o dodeli mandata narodnim poslanicima, donete na 76. sednici Republičke izborne komisije, očekuje da u najkraćem roku bude konstituisan novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije, a potom izabrana i nova Vlada.
Radi očuvanja državne i društvene stabilnosti, važno je da se proces formiranja novih institucija sprovede efikasno, u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, kako bi se obezbedili kontinuitet u radu državnih organa i nesmetano funkcionisanje institucija, stoji u saopštenju.
Kurir.rs
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