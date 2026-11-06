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Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu, povodom odluke o dodeli mandata narodnim poslanicima, donete na 76. sednici Republičke izborne komisije, očekuje da u najkraćem roku bude konstituisan novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije, a potom izabrana i nova Vlada.

Radi očuvanja državne i društvene stabilnosti, važno je da se proces formiranja novih institucija sprovede efikasno, u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, kako bi se obezbedili kontinuitet u radu državnih organa i nesmetano funkcionisanje institucija, stoji u saopštenju.

Kurir.rs

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