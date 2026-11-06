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Tokom predizborne kampanje, javnost je imala priliku da čuje razne prognoze izbornih rezultata, a mnoge se nisu poklopile sa rezultatima izbora.

Politikolog dr Vladimir Pavićević je uoči 25. oktobra izneo predikcije koje su se tada graničile sa nemogućom misijom. Ipak, ispostavile su se tačnim. Pavićević je za Kurir televiziju analizirao izazove buduće vlade, a pre toga je otkrio kako je došao do najpreciznijih analiza javnog mnjenja.

- Postoji grupa ljudi, znamo se ceo život, a oni su profesionalci u istraživanju javnog menjanja u različitim segmentima. Oni su na tržištu, zarađuju pare od toga i kada se pojavi izazovna, važna i zanimljiva situacija u politici, ja se javim tim ljudima. Radimo istraživanja na najozbiljniji način, potpuno objektivno, a deleći sopstvene stavove oko stanja u policiji i društu, proveravam svoje analize uporedo sa njihovim istraživanjima. Tako smo se sreli u susret pada Mila. Pokazalo se da su ljudi u promil pogodili procente, a ja sam odlučio da imam konzervativniji pristup u smislu saopštavanja javnosti. Dao sam ono što je minimum, naprimer, za Studentsku listu, a oni su uboli u mandat. Ovom prilikom im čestitam, to su inače anonimni ljudi - započeo je Pavićević, pa je istakao da su ti ljudi uglavnom iz Srbije:

03:00 "POGODILI SMO BROJ MANDATA U PROMIL" Dr Vladimir Pavićević o izazovima buduće vlade Izvor: Kurir televizija

- Uglavnom su naši ljudi, ali postoji međunarodna komponenta koja je nama uvek važna. Čini nam se da ta međunarodna komponenta dodaje na objektivnosti našeg rada. Ljudi koji su vani, njih interesuje šta se ovde dešava, ali nisu emotivno vezani ni za političare, familiju ili bilo koga. Oni objektivno sagledavaju strane i ta komponenta postoji i značila nam je i ovog puta.

Mirna tranzicija vlasti

Pavićević je analizirao period tranzicije vlasti u Srbiji, pa je rekao da je Studentska lista strpljivo i mirno došla do pobede i da će tako nastaviti i sada:

- Dve pune godine naši studenti saopštavaju istu stvar, a to je da borbu vode mirno, demokratski i dostojanstveno. Tako su i pobedili. Zahvaljujući tome mi smo imali mirnu tranziciju vlasti u Srbiji. Studenti sada govore da nikoga među njima ne zanima revolucionarna pravda, da neko upada po kućama. Studente interesuje samo institucionalna pravda, ko se ogrešio o zakon, prirodno je da odgovara. Postoje ljudi kao da su na iglama, dve godine se strpljivo radilo, potom se uspelo, a sada bi neko revolucionarnu pravdu? Ne, isključivo institucionalna pravda. Čini mi se da ovaj tranzicioni period je doneo stanje da neko misli da je jači od nekog drugog. Ja sam protiv toga, ja sam za strpljenje do formiranja institucija. Od prvog januara ide nova era - rekao je Pavićević.

Izborni proces je zvanično završen. Republička izborna komisija (RIK) donela je rešenje o dodeli mandata narodnim poslanicima novog saziva Skupštine Srbije. Gosti u studiju Kurir televizije koji su analizirali rezultate izbornog procesa bili su Vladan Glišić, advokat, Predrag Marković, istoričar i Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije.

Foto: Kurir Televizija

Formiranje vlade

Glišić smatra da će se nova vlada brzo formirati, ali da sve zavisi od rešenosti vladajuće većine.

- Zavisi od rešenosti vladajuće većine. Naravno, problem oko sazivanje sednice vezan je za Anu Brnabić, ako hoće, ona može to da opstruira u periodu od 30 dana od proglašenja rezultata ona to može. Međutim, smatram da ona to neće raditi, već da će biti u maniru Aleksandra Vučića i da će izaći u susret. Mislim da će brzo biti verifikacija mandata, a ako je 140 poslanika sada dogovorilo koga će da predlože kao mandatara, to može u par dana da se desi što znači da se skraćuje rok i od 30 dana u kojem mora da se konstruiše skupština - rekao je Glišić.

Marković je komentarisao što SPS nije u parlamentu.

- Ovi izbori su potpuno, kao neki cunami su zbrisali politički reljef Srbije. Nijedna partija osnovana pre 2008. godine nije ostala u parlamentu, ako ne računamo ove manjinske, od kojih su mnoge nove. Osim Saveza Mađara, imamo potpuno resetovanje političke geografije Srbije koja se nikada nije desila. To je prilično zanimljiva situacija. Žao mi je za SPS, oni su najstarija politička tradicija, bilo bi lepo da se obnove u nekom vidu i da uđu u parlament. Oni imaju tradiciju od 123 godine - rekao je Marković.

Matić smatra da će se vlada formriati bez ikakvih pokušaja sabotiranja:

- Kada je RIK usvojila konačni spisak rezultata, mora da dodeli mandate i ima zakonski rok od deset dana. Nema potrebe da se čeka deset dana, ali sve zavisi od bivše vlasti, ali mislim da neće opstruisati. Očekujem da će se parlament konstruisati u roku od sledeće nedelje, a mislim da je vlada složenija, ali da se ni tu neće odugovlačiti. Izbor vlade će biti test koliko je Studentska lista kompaktna - rekao je Matić.

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Kurir.rs

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