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Lider opozocije Aleksandar Vučić zahvalio je danas na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini za sve ove godine što su radili marljivo i vredno.

- Što ste trpeli najteže moguće udarce i spolja i iznutra. Kao što se srpska vojska vratila kao pobednička vojska posle najveće tragedije, posle albanske golgote, tako ćemo i mi.

- I samo zapamtite ove reči koje sam vam danas izgovorio. I kad budete mislili da se to nikada neće desiti, da su užasni dani, da su najteži trenuci, da su nam svi okrenuli leđa, samo se setite mojih reči. I setite se ovog skupa od večeras: znajte da nas uvek ima, da se držimo zajedno.

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