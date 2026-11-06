Politika
"ZNAJTE DA NAS UVEK IMA, DA SE DRŽIMO ZAJEDNO" Vučić: Mi smo borci koji imaju srce i više od svega vole svoju Srbiju
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Lider opozocije Aleksandar Vučić zahvalio je danas na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini za sve ove godine što su radili marljivo i vredno.
- Što ste trpeli najteže moguće udarce i spolja i iznutra. Kao što se srpska vojska vratila kao pobednička vojska posle najveće tragedije, posle albanske golgote, tako ćemo i mi.
- I samo zapamtite ove reči koje sam vam danas izgovorio. I kad budete mislili da se to nikada neće desiti, da su užasni dani, da su najteži trenuci, da su nam svi okrenuli leđa, samo se setite mojih reči. I setite se ovog skupa od večeras: znajte da nas uvek ima, da se držimo zajedno.
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