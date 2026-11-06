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Glavni i odgovorni urednik Informera, Dragan J. Vučićević organizovao je večeru na kojoj je, između ostalog, prisustvovao i lider opozicije Aleksandar Vučić.

- Evo nas ovde u 'Savanovi', Vučko organizovao za Informer, pozvao i mene i još neke. Došli smo u ovde u 'Ćaći bar'. Ovde stoji uvek: 'Srbija pobeđuje'. Jer za nas će uvek Srbija da pobeđuje. I Vučko, ne znam šta slavi, valjda što mu gase televiziju. A ja znam da to što mu gase televiziju, da je to početak njihovog kraja. I ništa oni nisu razumeli. Ima Srbija Karađorđa crnih, da crnji biti ne mogu svuda i na svakom koraku. Borba počinje, a svi znamo kako će se završiti: Život je borba. Srbija pobeđuje - poručio je Vučić.

"Prijatelji su uvek tu, i u dobrim, i u teškim trenucima. Zajedno smo jači, ne odustajemo i zato ćemo pobediti", stoji u objavi na Instagram profilu "avucic".

Kurir.rs

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