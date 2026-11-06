Slušaj vest

Hoće li građani Srbije na biralištima odlučivati o sankcijama Rusiji? Najava Ilije Srdanovića, prvog na Studentskoj listi, da spoljnu politiku treba krojiti referendumom, a ne odlukom "jednog čoveka", uzburkala je javnost. Analitičari ukazuju da nijedna država nije uvodila sankcije preko referenduma, a ima i onih koji smatraju da će takav potez "napraviti užasan poligon za emocionalnu manipulaciju".

Srdanović je najavio da će o sankcijama Rusiji odlučivati građani na referendumu, ističući da se međunarodna politika kreira usklađivanjem sa zahtevima i većinskom voljom građana.

- Svakako da će to biti dijalog unutar same naše zajednice. Sva pitanja međunarodnih odnosa moraju da budu ostvarena kroz otvoreni dijalog naših građana. To ne može da kreira jedan čovek. Mi smo se potrudili i u tome uspeli da takav sistem vladavine, u kome jedan čovek odlučuje gde ćemo i kuda se kao nacija kretati, više nikada u Srbiji ne zaživi - kazao je Srdanović.

Politikolog Ognjen Gogić ukazao je da se takva pitanja nikada nigde ne stavljaju na referendum.

- To nije referendumsko pitanje. Generalno se spoljna politika ne stavlja na referendum, jedino ako se radi o ulasku u EU ili u savez sa nekim. Kako bi se uopšte to formulisalo? EU je usvojila serije sankcija, možda bi ih Srbija uvela delimično, pa se onda postavlja pitanje koji tip sankcija, da li personalne, da li protiv zemlje. Dosta je složena materija. A možda to pitanje i ne bude aktuelno, šta ako se završi rat u Ukrajini u narednih pola godine ili godinu dana? - pita Gogić i ujedno procenjuje da studenti "najverovatnije to neće uraditi".

Foto: Armin Durgut/AP

"Nijedna zemlja koja je uvela sankcije o tome nije odlučivala referendumom"

On dodaje i da je ovo pitanje za Studentsku listu zaista jedno od najkomplikovanijih u ovom momentu, ali i ocenjuje da je spominjanje referenduma način da se ono marginalizuje.

- EU očekuje sankcije, a sa druge strane, mi od Rusa mnogo zavisimo, zbog Kosova i gasnog aranžmana, i zato su najavili da hoće da idu da razgovaraju u Moskvu i lobiraju, da se bave diplomatijom. Malo beže od odgovornosti kada se kaže da će se odlučivati referendumom, tu odluku treba da donesu političari - kaže Gogić.

On podvlači da "nijedna zemlja koja je uvela sankcije o tome nije odlučivala referendumom, tako da ne treba ni Srbija".

- To je manevar više nego bilo šta, a ako bi se referendum raspisao, bio bi negativan i oni bi rekli "pa eto mi ne možemo, naši građani nisu za to" - rekao je Gogić.

"Do takvog referenduma neće doći"

Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović ocenio je da ovo pominjanje referenduma o sankcijama Rusiji treba shvatiti samo kao jednu od ideja i opcija koje su u opticaju na tu osetljivu temu.

- Lično, nisam ubeđen da će do takvog referenduma doći, iako, u principu, nemam ništa protiv ni da ga bude, makar da bi se pokazalo šta ogromna većina građana Srbije misli o toj temi. No, kao što rekoh, iz različitih razloga, ne verujem da će tog referenduma biti, a ni tih sankcija - rekao je za "Danas" Vukadinović.

Vukadinović smatra i da se, uprkos razumljivom interesovanju, ne treba previše hvatati za svaku izjavu svakog člana ili poslanika Studentske liste. Dodaje da Srdanović nije baš "svaki član", ali napominje da još uvek nije ni zvanični portparol Studentske liste, niti državni funkcioner.

Politički odnosi Srbije i Rusije isprepletani su pitanjima teritorijalnog integriteta i energetske stabilnosti.

Rusija daje diplomatsku podršku po pitanju Kosova, blokiranjem prijema Prištine u UN i druge međunarodne institucije

Postoji i snažna ekonomska vezanost, a snabdevanje prirodnim gasom zavisi od Rusije i odluke da produži ugovor o snabdevanju koji ističe 31. decembra

Evropska unija je 22. februara 2022. donela odluku o paketu sankcija Rusiji zbog njene agresije na Ukrajinu.

Od tog trenutka, evropski zvaničnici su počeli eksplicitno da zahtevaju od Srbije da uvede sankcije, upozoravajući da je potpuno usaglašavanje sa merama protiv Moskve postalo nezaobilazan i ključan uslov za bilo kakav dalji napredak Srbije ka članstvu u EU. Oglušavanje o taj zahtev je, između ostalog, razlog zbog kojeg Beograd već pet godina nije otvorio nijedan novi pregovarački klaster sa EU.

Foto: Takuma Digital Assets/Shutterstock

"Užasan poligon za emocionalnu manipulaciju"

Studentska lista je očigledno svesna da će je ovo pitanje dočekati, a politikolog Đorđe Trikoš je znatno oštriji u oceni ideje o raspisivanju referenduma tim povodom.

- Odlaganje odluke ili nemenjanje postojeće politike bolje je rešenje od referenduma. Ovo će napraviti užasan poligon za emocionalnu manipulaciju. Jednim potezom daje veštačko disanje naprednjacima i slamku spasa za apsolutno toksični uticaj Rusije na Balkanu - napisao je Trikoš na društvenoj mreži "Iks".

Kakva je procedura za raspisivanje referenduma? Republički referendum raspisuje Narodna skupština, na zahtev većine svih narodnih poslanika ili na osnovu narodne inicijative koju potpiše najmanje 100.000 birača

Za organizaciju i zakonito sprovođenje republičkog referenduma zadužena je Republička izborna komisija (RIK)

Pravo glasa imaju svi punoletni državljani upisani u birački spisak, a glasanje je tajno

Prema zakonu iz 2021. godine, ukinut je obavezni cenzus izlaznosti od 50 odsto, pa se referendumska odluka smatra usvojenom ukoliko za nju glasa većina od ukupnog broja birača koji su izašli na birališta

Odluka se zvanično objavljuje u Službenom glasniku

Od uvođenja višestranačja 1990. godine, na republičkom nivou u Srbiji je održano ukupno šest referenduma.