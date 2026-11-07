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Rešenjem sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu osumnjičenima Predragu Vuletiću i D. M. za krivično delo "zloupotreba službenog položaja" određen je pritvor do 30 dana."Pritvor je prema osumnjičenom P.V. određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo, a prema osumnjičenoj D.M. zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i zbog uticaja na svedoke", navedeno je u rešenju suda.

Dodaje se da je protiv ovog rešenja dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda.

P. V. pokrajnski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova i D. M. predsednica Komisije Pokrajnskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za pregled prijava za dodelu sredstava, uhapšeni su u četvrtak 5. novembra zbog produženog krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Novac za treće i četvrto dete davali ljudima bez ispunjenih uslova

Osumnjičeni su da su tokom 2021., 2022., 2023. i 2024. godine zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja pribavili drugim fizičkim licima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 130.900.000,00 dinara.

Fizička lica kojima su dodeljena sredstva u ukupnom iznosu od 130.900.000,00 dinara, nisu ispunjavala ni osnovni uslov predviđen konkursom za dodelu bespovratnih sredstava: rođenje trećeg odnosno četvrtog deteta,navelo je tužilaštvo.