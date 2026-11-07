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Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da je neverovatno kako su brzo režimski mediji “potrčali” da Hram Svetog Save koji je svetinja predstave kao nelegalnu građevinu i istakao da je reč o još jednom u nizu napada predstavnika novih vlasti na SPC.

- Napad predvodi Blagoje Pantelić koji je isključen iz SPC zbog brojnih laži koje je pisao o njoj i patrijarhu srpskom - naveo je Vučević na Instagramu, reagujući na navode pojedinih medija da je Hram Svetog Save građen bez dozvole.

Vučević je naveo da se, kada u medijima čita takve optužbe, priseća govora strasnog podržavaoca novog režima, Dinka Gruhonjića, koji je govorio da će oni kada dođu na vlast da od crkava prave “pabove” i “sprdnju”, a to ga, kako je naveo, dodatno plaši.

- Setimo se da su već 26, dan nakon izbora, požurili da prekreče pravoslavne grafite širom Srbije a ovaj poslednji napad je samo početak - rekao je Vučević.

Portal Nova.rs objavio je ranije danas tekst u kojem se tvrdi da je Hram Svetog Save građen bez dozvole, a upisan tek nedavno po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.