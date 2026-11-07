PREDSEDNIK SNS MILOŠ VUČEVIĆ: Navodi da je Hram građen bez dozvole još jedan napad novih vlasti na SPC
- Miloš Vučević tvrdi da su pojedini mediji brzo predstavili Hram Svetog Save kao nelegalnu građevinu i ocenjuje to kao napad na SPC.
- Kaže da napad predvodi Blagoje Pantelić, koga je SPC isključila zbog laži o crkvi i patrijarhu, i podseća na ranije prekrečene pravoslavne grafite.
Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da je neverovatno kako su brzo režimski mediji “potrčali” da Hram Svetog Save koji je svetinja predstave kao nelegalnu građevinu i istakao da je reč o još jednom u nizu napada predstavnika novih vlasti na SPC.
- Napad predvodi Blagoje Pantelić koji je isključen iz SPC zbog brojnih laži koje je pisao o njoj i patrijarhu srpskom - naveo je Vučević na Instagramu, reagujući na navode pojedinih medija da je Hram Svetog Save građen bez dozvole.
Vučević je naveo da se, kada u medijima čita takve optužbe, priseća govora strasnog podržavaoca novog režima, Dinka Gruhonjića, koji je govorio da će oni kada dođu na vlast da od crkava prave “pabove” i “sprdnju”, a to ga, kako je naveo, dodatno plaši.
- Setimo se da su već 26, dan nakon izbora, požurili da prekreče pravoslavne grafite širom Srbije a ovaj poslednji napad je samo početak - rekao je Vučević.
Portal Nova.rs objavio je ranije danas tekst u kojem se tvrdi da je Hram Svetog Save građen bez dozvole, a upisan tek nedavno po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.
(Kurir.rs/Tanjug)