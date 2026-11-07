Slušaj vest

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da je neverovatno kako su brzo režimski mediji “potrčali” da Hram Svetog Save koji je svetinja predstave kao nelegalnu građevinu i istakao da je reč o još jednom u nizu napada predstavnika novih vlasti na SPC.

- Napad predvodi Blagoje Pantelić koji je isključen iz SPC zbog brojnih laži koje je pisao o njoj i patrijarhu srpskom - naveo je Vučević na Instagramu, reagujući na navode pojedinih medija da je Hram Svetog Save građen bez dozvole.

Vučević je naveo da se, kada u medijima čita takve optužbe, priseća govora strasnog podržavaoca novog režima, Dinka Gruhonjića, koji je govorio da će oni kada dođu na vlast da od crkava prave “pabove” i “sprdnju”, a to ga, kako je naveo, dodatno plaši.

- Setimo se da su već 26, dan nakon izbora, požurili da prekreče pravoslavne grafite širom Srbije a ovaj poslednji napad je samo početak - rekao je Vučević.

Portal Nova.rs objavio je ranije danas tekst u kojem se tvrdi da je Hram Svetog Save građen bez dozvole, a upisan tek nedavno po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePolitikaODREĐEN PRITVOR PREDRAGU VULETIĆU I NJEGOVOJ SARADNICI Malverzacijama oštetili budžet za više od 130 miliona: Novac za treće i četvrto dete davali bez uslova
tan201966-105155130-0.jpg
PolitikaŠTA ČEKA NOVE MINISTRE? Budžet, energenti, reforme... Biće PUNE RUKE posla za kabinet u Nemanjinoj 11!
Studentska lista Radomir Saičić
PolitikaSRDANOVIĆ NAJAVIO REFERENDUM O SANKCIJAMA RUSIJI Studentska lista želi da građani donesu konačnu odluku: "To ne može da kreira jedan čovek"
Ilija Srdanovic
Politika"VUČKO NE ZNAM ŠTA SLAVI, VALJDA ŠTO MU GASE TELEVIZIJU" Vučić objavio snimak sa Vučićevićem iz Savanove: Borba počinje, a svi znamo kako će se završiti (VIDEO)
Aleksandar Vucic