Slušaj vest

Lider opozicije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima beogradskih odbora Srpske napredne stranke.

Ana Brnabić je rekla da je veliko interesovanje predstavnika opštinskih i gradskih odbora iz prestonice, i potom je predstavila Vučića koji je pozdravljen aplauzom.

- U narednim danima i nedeljama obići ću svaki naš odbor, kako bi konsolidovali stranku i borili se dalje i jače, jače nego ikada do sada - rekla je ona i predala reč Vučiću.

Vučić se zahvalio svima koji su došli, i posebno se zahvalio ljudima koji nisu iz SNS a prisustvuju ovom sastanku.

- Govoriću drugačije nego juče, ne zato što mislim različito, već zato što mislim da mi moramo sebe da menjamo i da radimo brže. Bili su teški, gotovo nemogući uslovi za rad u vremenu revolucionarnog terora, i znam kroz kakav ste pakao prolazili vi koji ste držali štandove, i vi koji ste učestvovali u drugim stranačkim aktivnostima. I znam koliko vam je bilo teško. Hvala vam na tome što niste odustajali - rekao je on.

Dodao je da će tek analizirati izborne rezultate za svaku opštinu, i da će govoriti o propustima i greškama.

- Ali pre svega ne samo da bismo jedni druge kritikovali i smenjivali, već da bismo iz tih grešaka naučili, stvari ispravili, i krenuli dalje i snažnije. Nikada u svojoj istoriji Beograd nije tom brzinom napredovao. To je svakome jasno, ali to nema veze više sa izborima. U celoj Evropi je vidljiv poziv za rušenje autoritarizma, a pod direktnim plaštom i davanjem podrške najgorem autoritarizmu i totalitarizmu. To je i kod nas slučaj, i nije važno bilo šta smo sve uradili. Koliko smo uradili od Kliničkog centra, Tiršove dva, GAK, i da ne pričamo o apsolutno svemu drugom. Da ne govorimo o izgradnji mostova, Beograda na vodi, Ekspa, svega što podrazumeva najznačajnije infrastrukturne projekte, do toga da građani imaju potpuno besplatan prevoz, do mnogih drugih stvari u koje spadaju socijalna davanja koja su viša nego ikada - rekao je on.

Vučić kaže da je posejana mržnja, i da su ljudi želeli bilo šta i bilo koga, čak i kada ne znaju koga.

- I danas vi ne znate ko će biti premijer, niti je to važno. Zamislite sednicu Vlade, a da dnevni red uvek mora da ode na plenum da ga odobri, da pogledaju svaku odluku i rešenje. Država tako da funkcioniše ne može. I to ćete veoma brzo videti. Zašto oni žive svoje snove revolucionarnog terora danas? Zato što ne znaju šta da ponude građanima. To može da traje neko vreme. Posle toga neko mora da snosi odgovornost, za ono što je život građana. Ja se nadam da će kod njih biti razumnih ljudi da sa republičkog nivoa žele da nastave ključne projekte u Beogradu. Uključujući i Ekspo. Ostalo nam je još mesec dana da završimo prugu od centra grada, ali vam sada kažem da sam sasvim siguran da su nesposobni da završe Ekspo - rekao je Vučić.

Kaže da neće praviti problem novim vlastima po bilo kom pitanju i projektu koji je dobar za grad.

- Kada vi dođete juče i na dva ministarstva okačite neki svoj prilično besmisleni program, i čekate da naši ministri to urade, vi možete Vladu da formirate za desetak dana. Pa ispunite to što ste građanima obećali. Baš da vidim kakva će to biti četvorodnevna radna nedelja, a da fabrike ne napuste Srbiju. Ili ste lagali i to kao što ste lagali za Sarajevo safari, zvučni top... Ja sam govorio istinu, lagali su sve vreme. Sve im je bilo zasnovano na lažima - kazao je lider opozicije.

Kaže da SNS mora biti spremna da pruža odgovore ljudima, i da ljudi vide da će čuvati stabilnost.

- Spremite se za tu sledeću skupštinu, nastavite da radite. Ako žele da pomognu odlično, ako ne žele nastavite da radite kako ste radili, predano, posvećeno i marljivo. A ono što mislim da će se dogoditi je da ide grabež i jurnjava za plenom. Svako je nešto svoje pikirao, i rešio da to stavi pod svoju šapu, gladne su im oči, i to su uglavnom najgori iz perioda DOS-a. Videćete ih sada kada se pojave i kada vam postane jasno o kome je sve reč. Tu ne treba imati prevelika očekivanja, i ljudiće kroz 6, 7, 8 meseci početi, kada se ohladi zanos i počnu da razmišljaju o svom džepu i stvarima koje se oko njih zbivaju, stvari će biti neuporedivo drugačije - dodao je on.

Vučić ističe da je potrebno da stranački organi rade više, da se sednice drže dva puta nedeljno, i da se šalju i zapisnici i fotografije.

- Nije važno koliko ljudi bude, samo je važno da svi članovi budu pozvani. Neko će dolaziti, neko neće, neko se plaši, neko se ne plaši. Neko želi da bude tu kada je sve lepo, i kada ima plen, a neko želi i da se bori kada je u opoziciji. Različiti su ljudi - kazao je on.

Kaže da će uvek najviše računati na one koji imaju morala.

- I dovoljno smo za ovih 13-14 dana videli one koji su morala oslobođeni, i videćemo ih još više. U narednih mesec dana će ih biti još dva puta toliko. Ja sam kroz to prolazio, i kada se razočarate u neke ljude, to je teško, ali donekle i oslobađajuće. Daje vam priliku da uz sebe imate prave saborce, i da dovodite nove ljude - dodao je on.

Vučić je rekao da se sa sastanaka moraju crpiti novi ljudi za budućnost, i kako će se postavljati kadrovska struktura za buduće izbore.