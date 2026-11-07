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Ko bi mogao da bude kandidat Studentske liste za premijera Srbije, a ko za predsednika? Dok se u političkim razgovorima pominje više imena, među kojima su bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić i profesor , politički analitičari napominju da konačan izbor ne moraju biti ljudi o kojima se trenutno najviše govori.

Iako se Šoškić izdvaja kao jedan od najozbiljnijih kandidata, ne isključuje se mogućnost da Studentska lista ponovo iznenadi javnost i predloži nekoga ko do sada nije bio u prvom planu.

O tome su u emisiji "Blic uživo" na Blic TV govorili politički analitičari Đorđe Vukadinović i Stevica Deđanski, koji su se osvrnuli i na izazove sa kojima bi se suočila nova vlast, ali i na pitanje kakvu bi spoljnu politiku Srbija trebalo da vodi.

Dok Vukadinović smatra da bi Šoškić mogao da bude najozbiljniji kandidat za premijera, a Saičić za predsednika, Deđanski ne isključuje mogućnost da se pojavi potpuno novo ime.

Šoškić među najozbiljnijim kandidatima za premijera

Sagovornici Blic TV su naglasili da nemaju pouzdane informacije o tome ko bi zaista mogao da bude predložen. Stevica Deđanski smatra da je Šoškić, među imenima koja se trenutno pominju, najrealnija opcija, ali ostavlja prostor za iznenađenje.

Foto: Ana Paunković

- Najrealnije je da Šoškić bude premijer, ali to ne znači da će biti. Nemam nikakvo saznanje, ali može biti on ili neko ko se još nije pojavljivao i pominjao u javnosti - rekao je Deđanski.

Vukadinović: Šoškić za premijera, Saičić za predsednika

Đorđe Vukadinović takođe smatra da bi Dejan Šoškić mogao da bude najozbiljniji kandidat Studentske liste za premijersku funkciju. Međutim, on izdvaja i profesora Saičića kao mogućeg kandidata za predsednika Srbije, uz napomenu da je reč isključivo o njegovoj proceni.

Vukadinović ističe da ne raspolaže informacijama iz krugova koji odlučuju o kandidatima, kao i da su studenti ranije pokazali da umeju da iznenade svojim odlukama.

- Studentska lista voli tu vrstu iznenađenja, ali ako mene pitate ja mislim da je gospodin Šoškić najozbiljniji kandidat za premijera, a gospodin Saičić za predsednika. Mene zanima jako i spisak ministara, to je ono što će dosta uticati na to kakva će se politika voditi - istakao je Vukadinović.

Da li bi Đokić mogao da bude iznenađenje?

Otvoreno je i pitanje kandidata za predsednika Srbije. Pored imena koja su već pomenuta, Deđanski je skrenuo pažnju na rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, dok je Vukadinović ocenio da ga ne bi trebalo unapred isključiti iz mogućih kombinacija.

- Đokića apsolutno ne bih isključio kao kandidata. On se vrlo dostojanstveno poneo nakon tog vetiranja u poslednji čas, tako da mislim da na njega može da se računa, ako ga budu hteli - ističe Vukanović.

Deđanski: Mislim da će biti odstupanja u odnosima sa Rusijom, EU, Republikom Srpskom

Deđanski je, između ostalog, izrazio zabrinutost da bi moglo da dođe do promena u odnosima Srbije sa Rusijom, Republikom Srpskom i Evropskom unijom.

Foto: Andrej Velickovic/ATAImages

Prema njegovom mišljenju, buduća vlast trebalo bi da nastavi ono što smatra dobrim rezultatima prethodne, ali i da ispravi poteze za koje se pokazalo da nisu bili uspešni.

- Znači, ono što je meni bitno, i mislim da će biti velikih odstupanja u odnosu na ono što je bilo, a što mislim da je bilo dobro, to je odnos prema Rusiji, odnos prema Republici Srpskoj, odnos prema Briselu. Znači, ja nikad nisam nikad bio protiv toga da idemo ka Evropskoj uniji, ali da ne postanemo podanici. Mislim da nam tu vreba opasnost, videćemo, možda me razuvere. A što se tiče nacionalnog pitanja, oni mogu da poboljšaju odnos prema Kosovu i Metohiji, da ga više štite. I ja bih tada rekao da sam pogrešio - istakao je Deđanski.