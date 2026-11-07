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Ustav predsedniku države daje diskreciono pravo da pomiluje osuđena lica - ali gde se završava ustavna milost, a gde počinje urušavanje pravnog poretka? Odluka o pomilovanju 49 osuđenika otvorila je oštru debatu u javnosti: da li je reč o humanom korektivu pravosuđa ili o političkoj poruci koja obesmišljava dugogodišnji rad sudova i tužilaštva? Posebnu buru izazvala su imena pojedinaca sa kontraverznom prošlošću i političkim vezama.

Detaljnije o ovoj temi za emisiju "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, koju vodi Kruna Una Mitrović, govorili su Goran Šarić, istoričar, Vladimir Đukanović, advokat, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović i Ana Krstić, zamenik predsednika skupštinskog odbora za pravosuđe u tehničkom mandatu.

- Pa, znate kako, znam kakva je moja emocija bila dok sam prolazila kroz taj spisak. Tu imate čitavu plejadu krivičnih dela i javnost je, s razlogom, uznemirena, upravo zato što ne znamo sve detalje. Ali isto tako treba reći da nadležni organi nisu ni u obavezi da te detalje iznose pred javnost. Ovo jeste jedan anahroni institut, koji se vezuje za neka stara vremena, kada su vladari mogli apsolutno da odlučuju o svemu i svačemu. U savremenim sistemima vlasti njegov smisao mogao bi da se svede na minimum, odnosno na donošenje nekih humanih odluka - rekla je Krstić.

Ana Krstić, zamenik predsednika skupštinskog odbora za pravosuđe u tehničkom mandatu Foto: Kurir Televizija

Pomilovanja otvorila pitanje poverenja u pravosuđe

Ona smatra da je odlukom o pomilovanju narušeno poverenje u institucije i da je sudskim organima trebalo omogućiti da postupke sprovedu do kraja.

- Kada čitamo ovaj spisak, pred nas se stavlja situacija u kojoj mi treba da budemo sudije i razmišljamo o tome šta sve tu postoji. Mislim da je vrlo problematično što smo dovedeni u takvu situaciju i da je trebalo ostaviti sudskim organima da se postupci dovedu do kraja. Naročito su mi sporna ova pomilovanja od krivičnog gonjenja, gde je praktično predmet oduzet sudskim organima i na taj način direktno uticano na sudsku vlast, bez obzira na to o kom je krivičnom delu reč. Ne pravim razliku, uznemirujuće mi je sve, od prvog do poslednjeg slučaja. U tom smislu mi je žao što predsednik nije pokazao da veruje u institucije ove države i što nije ostavio nadležnim organima pravosuđa da privedu sve te postupke kraju - kaže ona.

Kako je voditeljka podsetila, iako predsednik Republike ima ustavno pravo da pomiluje osuđena ili optužena lica, bez obaveze da javnosti obrazlaže svaku pojedinačnu odluku, pitanje transparentnosti takvih postupaka ipak ostaje otvoreno. Posebno nakon što je spisak od 49 pomilovanih izazvao uznemirenje građana, postavlja se pitanje da li bi javnost makar za najspornije slučajeve trebalo da dobije dodatna objašnjenja.

- E, sad, to je vrlo važno pitanje: ko to kaže? Šta uznemirava javnost, osim vas medija? Znate, mi smo, evo sada, pretpostavljam da je uvažena koleginica Dobričanin u jednom aktuelnom predmetu branilac, a taj čovek je već unapred osuđen u medijima. Pre neki dan je bilo hapšenje, čovek je već razapet. I onda se kaže: "To uznemirava javnost." Pa vi uznemiravate javnost zato što ljude prethodno razapnete u medijima, a uopšte ne gledate šta je predmet samog krivičnog postupka. Evo, konkretno, imate situaciju sa Dijanom Hrkalović, ja sam bio njen branilac. Vi znate zašto je ona uopšte bila optužena? Optužnim predlogom, ne optužnicom! Za trgovinu uticajem, tako što je navodno usmeno naredila nešto drugom okrivljenom, ili trećem okrivljenom. Usmeno naredila! Znači, nikada niko nije video ni čuo da je ona to naredila. Na osnovu toga vi vodite postupak protiv nekoga - naveo je Đukanović.

Foto: Kurir Televizija

- Sve ono što je bilo u medijima - da je naručivala ubistva, da je ne znam šta radila, da je šurovala sa kriminalcima - toga nema u optužnom predlogu. Ali je u javnosti stvorena takva slika da je ona najgori razbojnik, zlikovac, ubica i ne znam šta. I onda se, naravno, kaže: "Što to interesuje javnost?" A kada pogledate sam predmet, to vam dođe da se smejete. Šta su razlozi za odluku predsednika Republike? Negde je Ministarstvo davalo mišljenje, negde je, pretpostavljam, bila uključena i ova komisija. Stvarno ne znam kako je to u potpunosti išlo. Ali jasno je da je pre svega medijski stvorena slika o mnogim ljudima. A sada, ono što moram da kažem: imali smo ovde jednu situaciju sa predsednikom Advokatske komore Beograda. Nije se usudio da se izvini javnosti zato što je rekao nešto što je neprimereno, a to je da ima saznanja da su ljudi koji su učestvovali, odnosno koji su u medijima predstavljeni kao okrivljeni za slučaj nadstrešnice, a neki su kasnije završili i sa optužnicom, abolirani. To je rekao predsednik Advokatske komore Beograda. Zašto ga niko nije pitao: "Izvini, hoćeš li makar da se izviniš javnosti zato što si slagao" - podsetio je Đukanović.

Institut pomilovanja postoji u većini pravnih sistema, ali način na koji se primenjuje i kriterijumi na osnovu kojih se donosi odluka često otvaraju prostor za polemike. Nakon što je predsednik pomilovao 49 osoba, postavlja se pitanje kako izgleda procedura koja prethodi takvoj odluci, ali i da li je u konkretnom slučaju reč o redovnoj primeni zakona ili eventualnoj zloupotrebi ovog instituta. Detaljnije na ovo pitanje odgovorila je Dobričanin:

- Evo, sada vidim koliko je bilo tih pomilovanja, sve od Tadića pa do danas. Znači, 197, plus 105, plus koliko beše sada - 79. Mogu da vam kažem da sam ja u advokaturi 35 godina i da nikada nijedan moj klijent nije pomilovan, a ne mogu da se setim ni da li sam ikada podnosila molbu za pomilovanje. Tako da, eto, toliko. Vidite, nikako da se nađem u tim privilegovanim brojkama, odnosno ni ja ni moji klijenti. Meni su nekako bile draže oslobađajuće presude, a o njima možemo da pričamo. Zato prvo želim da kažem da postoje pomilovanje, abolicija i amnestija. To su tri pravne situacije u kojima neko ko je osuđen za izvršenje krivičnog dela ili protiv koga se vodi postupak može da dobije milost predsednika. Pomilovanje je ustavna kategorija i predviđeno je za lica koja su osuđena. Dakle, osuđena lica mogu da budu oslobođena od izvršenja kazne. To je nešto što je, u principu, meni prihvatljivo, ali mi nikada nije bila prihvatljiva abolicija, odnosno oslobođenje od krivičnog gonjenja nekoga protiv koga se vodi krivični postupak - objasnila je.

Zora Dobričanin Nikodinović Foto: Kurir Televizija

- Prvo, ako neko nije kriv, zašto bi se uopšte ostavljala mrlja na njegovom imenu time što je aboliran? Ako neko nije kriv, zašto bi pristao na to da na njegovom liku i delu ostane mrlja da je, eto, bio kriv, ali je aboliran? A ako za nekoga postoje svi dokazi, onda neka postupak ide do kraja, pa ako ispunjava uslove za milost, neka bude oslobođen od izvršenja kazne. Najprihvatljiviji postupak je ono što, mislim, nikada nije nailazilo na osudu javnosti, a to je amnestija. Poslednji put amnestija je bila u vreme kada je Tomislav Nikolić postao predsednik države. Znam da sam kao branilac više puta u zatvoru, nakon svih izbora, bila pitana: "Kad će? Čuli smo, amnestija..." Kao što u vojsci pričaju o skraćenju vojnog roka, tako u zatvorima pričaju o amnestiji. Nažalost, to se nije desilo i to je moja velika zamerka. Posebno zbog toga ne mogu da prihvatim niti da se saglasim sa ovakvom odlukom o pomilovanju u ovom trenutku - kaže advokatica.

Hrvatska desnica u čudu nakon izbora u Srbiji

Odluka predsednika Srbije da pomiluje 49 osoba izazvala je brojne reakcije i otvorila pitanje kriterijuma na osnovu kojih su pomilovanja odobrena. Među imenima koja su privukla posebnu pažnju našla se i Mila Pajić, koja se dovodi u vezu sa grupom iz Novog Sada. Na pitanje kako je dočekana u Hrvatskoj, ali i da li su se tamošnje institucije ranije suočavale sa sličnim slučajevima za Kurir TV govorio je Šarić:

- Pa, u Hrvatskoj je još uvek slavljeničko raspoloženje nakon izbora u Srbiji. Hrvatska levica je pobedila, a desnica je u čudu, jer je njima Vučić bio "barbaroga" i sada ne znaju šta će. Video sam čak jednu dobru ilustraciju na kojoj hrvatski desničar malo sedi, malo gleda u zid, malo leži i ne zna šta će. Kaže: "Prvi dan hrvatskog desničara bez Vučića." Što se tiče ove grupe, sve je poznato, to su javne informacije. Oni su došli u Hrvatsku. Ja ne znam šta se krije iza cele priče, ali mogu da pravim analogije iz prošlosti. Gledajte, kada je postojala kratko država Reka i nismo znali da li je gradonačelnik protalijanski ili projugoslovenski, on je pobegao u Jugoslaviju i onda smo znali čiji je. Ista stvar bila je i ovde - gde su pobegli, tamo su stali.

Goran Šarić Foto: Kurir Televizija

- Znači, Ana Lalić se hvalila još kada je sve ovo počelo da ju je, bez ikakvog razloga, pošto ona nije bila u toj grupi, Maja Sever izmestila u Istru. Tako je, dok su se ovde valjali po ulicama, ona uživala u najboljim hotelima u Istri. Inače, ona je štićenica jednog novog čoveka čije ime sada izgovaramo s poštovanjem. Lepo ime, Dinko, znate, "Bog da živeo", kažu u Hrvatskoj. I Mila Pajić je bila tu, kao i svi ostali koje smo gledali. E sad, pošto smo već koliko dana u slobodi, dozvolite mi da iznesem jednu teoriju zavere: moguće je da je neko od njih radio i za državu.Onaj ko je dostavio snimak, taj je radio. Ne znam da li bih tipovao na Milu Pajić, na Vasićku ili nekoga drugog. Neko je dostavio taj snimak. Ali ono što mi je indikativno, pa ću se vratiti na Hrvatsku i pokazati vam kakva je tamo bila praksa, jeste ovaj strašan slučaj koji sada posmatramo iz perspektive od dve godine. Reč je o udaranju devojke automobilom, a čovek koji je to učinio takođe je među pomilovanima. Taj događaj bio je okidač. Do tada su protesti postojali, pa ih nije bilo, ali nakon toga počinje masovno ludilo. Ko ga je pomilovao, zašto i kako, kako se on tu našao, da li greškom ili je predsednik bio pod pritiskom da ga pomiluje - to ne znam - za Kurir televiziju, kaže Šarić.

01:50 POMILOVANJA IZAZVALA BURU, A OVO JE NAJSPORNIJE! Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o odluci koja je podelila javnost: "Ovaj slučaj je bio okidač za haos" Izvor: Kurir televizija

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