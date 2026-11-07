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Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat, koji odlazi sa te pozicije, poručio je da iz Srbije odlazi "sa velikim poštovanjem i čvrstom verom u vašu evropsku budućnost".

On je nedavno imenovan za generalnog direktora i šefa novoosnovane Švedske spoljne obaveštajne službe, a službovanje počinje u januaru sledeće godine.

- Petnaest meseci u Srbiji. Uspomene za ceo život. Hvala Srbiji na toplini, prijateljstvu i poverenju. Odlazim sa velikim poštovanjem i čvrstom verom u vašu evropsku budućnost - napisao je Fon Bekerat na Instagramu.

On je u objavljeom videu poručio i da je "15 meseci bilo prekratko da bi se uzvratila velikodušnost, otvorenost i prijateljstvo" koje mu je srpski narod pokazao.