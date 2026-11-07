- Ja ću danas na Glavnom odboru Srpske stranke zavetnici proglasiti početak naše pripreme za predstojeće parlamentarne izbore, naše pripreme za predstojeće lokalne izbore. Dakle, mi ćemo kao politička organizacija krenuti da se pripremamo za izborni ciklus koji nam sledi. I ja verujem da ćemo imati izbore najkasnije 2028. godine. Ovo stanje nije održivo. Ponavljam, narod nije za ovo glasao - rekla je ona.

- Nikada. Ostajemo ovde da se borimo do kraja zato što Srbija ovo nije zaslužila. Narod srpski ovo nije zaslužio, da mi budemo pokusni kunići, da se ovde nad nama vrše konstantno svakih dvadeset i pet godina na nama vrše eksperimente. Samo pogledajte šta će se sada dešavati. Biće udar na srpstvo u Vojvodini sa ciljem da se ona izdvoji iz našeg ustavnopravnog poretka. Biće udar na Srpsku pravoslavnu crkvu. Očekujte strahovite napade. Videli ste da su već sada rekli kako je bez dozvole rađen plato kod Hrama Svetog Save. Pa šta vi ljudi hoćete? Da krenete da rušite kuće zato što nemaju lokacijske dozvole, da krenete ljudima da rušite staje, štale, obore. Da ne govorim o tome šta radite sa našim hramovima. Dokle to ludilo ide? To nije normalno, to je jednostavno neizdrživa atmosfera.