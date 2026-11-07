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U javnosti se Radomir Saičić sve češće pominje kao glavni kandidat Studentske liste za predstojeće predsedničke izbore, dok se Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, kao i bivši guverner NBS Dejan Šoškić pominju kao najozbiljniji kandidati za mandatara nove Vlade Srbije.

Ipak, kada je reč o konačnom izboru ljudi koji bi trebalo da preuzmu najvažnije državne funkcije, ne treba zanemariti specifičan model odlučivanja unutar političkog pokreta koji je iznedrio Studentsku listu, a on podrazumeva dogovor "po širini", odnosno horizontalno odlučivanje.

Upravo zbog toga, sagovornici Kurira ocenjuju da ne bi bilo iznenađenje da se desi iznenađenje, odnosno da ova politička grupacija i ovoga puta iznenadi javnost drugačijim izborom kandidata, kao što se već dogodilo prilikom sastavljanja izborne liste. Tada je, da podsetimo, rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić u javnosti gotovo bio proglašen za njenog nosioca, da bi se na kraju ispostavilo da se njegovo ime uopšte ne nalazi među 250 kandidata za poslanike. Niko ne isključuje da se može vratiti u žižu i biti predsednički kandidat.

Ilija Srdanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Politički analitičar Ivan Miletić kaže za Kurir da su iznenađenja uvek moguća, jer, kako naglašava, u politici ništa nije gotovo dok nije gotovo.

Ivan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Jedino što je izvesno, a što smo mogli da čujemo iz medija, jeste da odluka nije doneta. Dakle, odluka o premijeru će tek da se donese kad se prvo konstituiše parlament. Jako je važno kakva ličnost će biti mandatar zato što svaki kandidat mora da ima određenu kredibilnost, a pokazalo da je Studentskoj listi do toga stalo po sastavu liste. Više od 100 njih su doktori nauka, tako da mislim da kandidati neće da manjkaju u tom smislu. Ima ih sigurno više i sad treba izabrati onog koji je najbolje prijemčiv za takvu poziciju, jer će to biti osoba koja će naredne četiri godine voditi glavnu reč u izvršnoj vlasti - objašnjava Miletić.

Govoreći o predsedničkom kandidatu, Miletić smatra da je Radomir Saičić odličan kandidat!

- Na osnovu svega što smo do sada videli, kao i reakcije medija i ovde i u regionu, Saičić se uklapa u ono što ljudi vide u figuri predsednika Srbije. Retorika, vokabular, ponašanje, njegov pristup u kriznim situacijama... Uklapa se u ono što su očekivanja. Moguće je da je on već definisan kao predsednički kandidat - zaključuje Miletić.

Politički analitičar Stevica Deđanski ocenjuje za Kurir da su iznenađenja moguća, ali da se manevarski prostor za to smanjio u međuvremenu.

prof. Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje Foto: Kurir Televizija