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Izvršni odbor Pokreta Snaga Srbije - BK (PSS) jednoglasno je odlučio danas da predloži Glavnom odboru Bogoljuba Karića za kandidata na predstojećim izborima za predsednika Srbije, čestitajući ujedno Studentskoj listi pobedu na nedavnim vanrednim parlamentarnim izborima.

Izražavajući poštovanje prema demokratski iskazanoj volji građana na parlamentarnim izborima, na kojima lista predvođena Karićem nije prošla cenzus, Izvršni odbor PSS je zaključio da predsednički izbori predstavljaju priliku za ozbiljan razgovor o budućnosti Srbije, ulozi predsednika Republike i potrebi prevazilaženja političkih i društvenih podela.

- Srbiji je potrebno pomirenje koje ne ukida političke razlike, već omogućava da se one rešavaju dijalogom, uz poštovanje Ustava, demokratskih institucija i dostojanstva svakog građanina - navedeno je u saopštenju PSS.

"Srbija mora da gradi najbolje moguće odnose sa svim susedima"

Izvršni odbor PSS izrazio je uverenje da Srbija mora da gradi najbolje moguće odnose sa svim susedima, posebno negujući tradicionalne porodične, kulturne i privredne veze među narodima koji su decenijama živeli u zajedničkoj jugoslovenskoj državi.

- Poštovanje suvereniteta svih država, mir, stabilnost i regionalna saradnja predstavljaju temelj bezbednosti i zajedničke budućnosti - naveo je Izvršni odbor PSS, koji smatra da Karićevo "životno i međunarodno privredno iskustvo, poznavanje ekonomskih procesa i posvećenost dijalogu" predstavljaju značajnu osnovu za njegovo predloženo predsedničko angažovanje, posebno u oblastima nacionalnog pomirenja, međunarodne saradnje i podsticanja ekonomskog razvoja Srbije.

Izvršni odbor uputiće svoj jednoglasno usvojeni predlog Glavnom odboru Pokreta Snaga Srbije - BK, koji je nadležan da usvoji konačnu odluke o predsedničkom kandidatu.