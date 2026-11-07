Slušaj vest

Izvršni odbor Pokreta Snaga Srbije - BK (PSS) jednoglasno je odlučio danas da predloži Glavnom odboru Bogoljuba Karića za kandidata na predstojećim izborima za predsednika Srbije, čestitajući ujedno Studentskoj listi pobedu na nedavnim vanrednim parlamentarnim izborima.

Izražavajući poštovanje prema demokratski iskazanoj volji građana na parlamentarnim izborima, na kojima lista predvođena Karićem nije prošla cenzus, Izvršni odbor PSS je zaključio da predsednički izbori predstavljaju priliku za ozbiljan razgovor o budućnosti Srbije, ulozi predsednika Republike i potrebi prevazilaženja političkih i društvenih podela.

- Srbiji je potrebno pomirenje koje ne ukida političke razlike, već omogućava da se one rešavaju dijalogom, uz poštovanje Ustava, demokratskih institucija i dostojanstva svakog građanina - navedeno je u saopštenju PSS.

"Srbija mora da gradi najbolje moguće odnose sa svim susedima"

Izvršni odbor PSS izrazio je uverenje da Srbija mora da gradi najbolje moguće odnose sa svim susedima, posebno negujući tradicionalne porodične, kulturne i privredne veze među narodima koji su decenijama živeli u zajedničkoj jugoslovenskoj državi.

- Poštovanje suvereniteta svih država, mir, stabilnost i regionalna saradnja predstavljaju temelj bezbednosti i zajedničke budućnosti - naveo je Izvršni odbor PSS, koji smatra da Karićevo "životno i međunarodno privredno iskustvo, poznavanje ekonomskih procesa i posvećenost dijalogu" predstavljaju značajnu osnovu za njegovo predloženo predsedničko angažovanje, posebno u oblastima nacionalnog pomirenja, međunarodne saradnje i podsticanja ekonomskog razvoja Srbije.

Izvršni odbor uputiće svoj jednoglasno usvojeni predlog Glavnom odboru Pokreta Snaga Srbije - BK, koji je nadležan da usvoji konačnu odluke o predsedničkom kandidatu.

Kurir.rs/Fonet

Ne propustiteStars"Pokret snaga Srbije – BK": Bogoljub Karić nije u bolnici
Screenshot 2026-11-06 174508.png
StarsBOGOLJUB KARIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Političar rano jutros viđen u Kliničkom centru Srbije, došao u pratnji dva prijatelja
1405.jpg
Stars"BOGOLJUB KARIĆ JE PREKO IZVRŠITELJA HTEO DA MI ODUZME STAN, PREVAREN SAM" Čedomir Jovanović bio potpuno očajan: Reč je o MILIONIMA evra, otišao sam u sud
Čedomir Jovanović.jpg
PolitikaKRAJ JEDNE POLITIČKE ERE! Skupština bez SPS-a, debakl za Đilasov SSP - POČISTIO IH I BOGOLJUB KARIĆ, desnica više ne postoji!
Bogoljub Karić Miloš Jovanović Ivica Dačić Dragan Đilas