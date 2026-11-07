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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas sastanku Glavnog odbora te stranke.

"Na sastanku Glavnog odbora Srpske stranke Zavetnici poručila sam da je vreme da ponovo snažno istaknemo svoj politički identitet i krenemo u novo poglavlje naše političke borbe.

Iza nas je decenija iskušenja, pritisaka i teških odluka, ali smo sačuvali ono najvažnije, svoja uverenja, dostojanstvo i vernost Srbiji.

Danas smo iskusniji, snažniji i spremniji za sve izazove koji dolaze. Započinjemo pripreme za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore i pozivamo na okupljanje širokog narodnog i nacionalnog fronta za odbranu državnih i nacionalnih interesa.

Zavetnici su uvek bili na braniku Srbije. Tako je bilo juče, tako je danas i tako će biti sutra.

Nema odustajanja od naših zaveta!

Živela Srbija!", navodi Đurđević Stamenkovski.

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