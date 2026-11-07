Slušaj vest

Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima beogradskih odbora Srpske napredne stranke, a tom prilikom razgovarali su o predstojećem periodu, radu stranke i pripremama za naredne izbore.

Vučić je članovima stranke poručio da je važno da ne klonu duhom, da nastave da se sastaju i bore, ističući da će naredna godina i izbori doneti drugačiju političku atmosferu.

- Ja vas molim samo da ne klonete duhom. Biće mnogo teških dana, da se sastajete, da se borite, i sledeće godine, kad budu izbori, biće održani u potpuno drugačijoj atmosferi. Tad zavisi od nas hoćemo li moći svojim programima, ljudima koje ćemo da kandidujemo, velike promene da napravimo u međuvremenu, jer nikada ništa ne pada u ruke. Morate za nešto da se borite, da to želite, da to sanjate, da radite na tome. Da sebe promenimo, tada sam siguran da ćemo ponovo dobiti priliku od naroda – rekao je Vučić.

Govoreći o političkoj atmosferi i raspoloženju građana, Vučić je ocenio da su na njihovo opredeljenje uticali predizborna kampanja i mržnja za koju je naveo da se godinama širila. Ukazao je i na to da se, kako je rekao, ni danas ne zna ko bi mogao da bude premijer ukoliko dođe do promene vlasti.

- Ljudi su želeli, zbog kampanje koja se vodila, i zbog mržnje koja je posejana, koja je sejana mnoga godina, želeli su bilo šta i bilo koga, čak i ne znaju koga. I danas vi ne znate ko će tamo da bude premijer, niti je to važno. Posle toga, neko mora da snosi odgovornost za ono što je život građana. Zato je važno da mi budemo spremni i da pružamo odgovore ljudima. Da ljudi vide da smo mi oni koji čuvaju stabilnost, čuvaju sigurnost – poručio je Vučić.

On je predstavnicima beogradskih odbora SNS poručio da nastave da obavljaju svoje zadatke predano i posvećeno, uz naglasak da je važno da grad normalno funkcioniše.